Карякин о демаршах иностранных атлетов на Паралимпиаде: «Главное, что гимн звучит, флаг поднимается, а то, что у человека внутри – медицина бессильна»

Карякин о демаршах иностранных атлетов на Паралимпиаде: медицина бессильна.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о демаршах иностранных спортсменов на Паралимпиаде -2026 в Италии.

Ряд сборных не приняли участия в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в знак протеста против выступления россиян под своим флагом. Некоторые атлеты отказывались от совместных фото с россиянами.

«Пускай это будет на совести тех, кто это делает. Главное, что гимн звучит, флаг поднимается, а то, что у человека внутри – медицина бессильна.

Это замечательное достижение, что сборная выступала на Паралимпиаде с флагом и гимном. Поздравляю всех паралимпийцев с многочисленными медалями. Мы ими гордимся, они показали русский дух, русскую силу воли. Это выступление – историческое.

Большое спасибо всем, кто поддерживал наших спортсменов не только со спортивной точки зрения, но и с политической. Я знаю, что министерство спорта проделало большую работу, чтобы спортсмены могли выступать под флагом России», – сказал Карякин.

«Это очень позитивный первый шаг. Будем надеяться. Я не скажу, что сильно верю в МОК и не верю, что они там нас снова полюбили. Но, с другой стороны, это хороший тренд, и будем надеяться, что позитивные новости будут.

За Олимпийскими играми я практически не наблюдал, потому что не хватало времени и было довольно мало наших спортсменов. Но я надеюсь, что со временем все будет лучше и мы увидим наш флаг и на Олимпиаде», – добавил шахматист.