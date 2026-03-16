  Индийская шахматистка Конеру может сняться с турнира претенденток на Кипре из-за конфликта на Ближнем Востоке и рисков безопасности
Индийская шахматистка Хампи Конеру может сняться с женского турнира претенденток 2026 года из-за конфликта на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, боевые действия в регионе продолжаются. Турнир претенденток пройдет на Кипре с 28 марта по 16 апреля – по его итогам определится участница матча за звание чемпионки мира.

«В условиях такой напряженности и неопределенности, вблизи Западной Азии, опасно куда-либо ездить. Война началась около двух недель назад и все еще продолжается. Не думаю, что какая-либо официальная организация осмелится провести мероприятие в регионе в данный момент», – сказала индийский гроссмейстер.

Конеру обратилась в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), выразив обеспокоенность по поводу мер безопасности во время турнира.

«ФИДЕ ответила, что они ежедневно следят за ситуацией. Поскольку они уже анонсировали турнир, несмотря на ситуацию с безопасностью игроков, представляется, что ФИДЕ хочет провести его, не принимая во внимание текущее положение дел.

С организационной точки зрения это просто неправильное решение. Это один из важнейших турниров, и у вас всего 16 топ-игроков (включая открытый и женский турниры), почему бы не рассмотреть альтернативы и другие даты? Как человек, посвятивший шахматам несколько десятилетий, я посчитала, что должна высказаться», – сказала 38-летняя Конеру.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Hindustan Times
К слову, верхние касты индусов - процентов на 50% состоят из этнических персов. Интересно как они все это видят и какое это будет иметь влияние на ситуацию...
Правитетельство Индии поддерживают тесные связи с Израилем и Сша, никак не осудили акт Агрессии
Зная достаточно хорошо как они ведут дела, могу сказать, что то, что они говорят - вообще не имеет значения :)
Пусть флаг и гимн отберут еще у кого-нибудь, вдруг безопасней станет
Две недели ещё,многое может измениться.
Формула-1 уже апрельские этапы отменила в Бахрейне и Сауди.
