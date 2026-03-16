Индийская шахматистка Конеру может сняться с турнира претенденток на Кипре из-за конфликта на Ближнем Востоке и рисков безопасности

Шахматистка Конеру может сняться с турнира претенденток из-за риска безопасности.

Индийская шахматистка Хампи Конеру может сняться с женского турнира претенденток 2026 года из-за конфликта на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, боевые действия в регионе продолжаются. Турнир претенденток пройдет на Кипре с 28 марта по 16 апреля – по его итогам определится участница матча за звание чемпионки мира.

«В условиях такой напряженности и неопределенности, вблизи Западной Азии, опасно куда-либо ездить. Война началась около двух недель назад и все еще продолжается. Не думаю, что какая-либо официальная организация осмелится провести мероприятие в регионе в данный момент», – сказала индийский гроссмейстер.

Конеру обратилась в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ ), выразив обеспокоенность по поводу мер безопасности во время турнира.

«ФИДЕ ответила, что они ежедневно следят за ситуацией. Поскольку они уже анонсировали турнир, несмотря на ситуацию с безопасностью игроков, представляется, что ФИДЕ хочет провести его, не принимая во внимание текущее положение дел.

С организационной точки зрения это просто неправильное решение. Это один из важнейших турниров, и у вас всего 16 топ-игроков (включая открытый и женский турниры), почему бы не рассмотреть альтернативы и другие даты? Как человек, посвятивший шахматам несколько десятилетий, я посчитала, что должна высказаться», – сказала 38-летняя Конеру.