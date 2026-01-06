ФИДЕ утвердила состав турнира претендентов-2026: Есипенко, Горячкина и Лагно – среди участников

Трое российских шахматистов выступят на турнире претендентов-2026.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ ) опубликовала официальный список участников турнира претендентов у мужчин и женщин.

Соревнования пройдут с 29 марта по 15 апреля в отеле Cap St Georges Hotel & Resort недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра.

Мужчины

Фабиано Каруана (США)

Аниш Гири (Нидерланды)

Маттиас Блюбаум (Германия)

Вэй И (Китай)

Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Андрей Есипенко (Россия)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Хикару Накамура (США)

Женщины

Чжу Цзиньэр (Китай)

Александра Горячкина (Россия)

Дивья Дешмукх (Индия)

Хампи Конеру (Индия)

Тань Чжунъи (Китай)

Рамешбабу Вайшали (Индия)

Екатерина Лагно (Россия)

Бибисара Асаубаева (Казахстан)