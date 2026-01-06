  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • ФИДЕ утвердила состав турнира претендентов-2026: Есипенко, Горячкина и Лагно – среди участников
5

ФИДЕ утвердила состав турнира претендентов-2026: Есипенко, Горячкина и Лагно – среди участников

Трое российских шахматистов выступят на турнире претендентов-2026.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала официальный список участников турнира претендентов у мужчин и женщин.

Соревнования пройдут с 29 марта по 15 апреля в отеле Cap St Georges Hotel & Resort недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра.

Мужчины

Фабиано Каруана (США)

Аниш Гири (Нидерланды)

Маттиас Блюбаум (Германия)

Вэй И (Китай)

Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Андрей Есипенко (Россия)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Хикару Накамура (США)

Женщины

Чжу Цзиньэр (Китай)

Александра Горячкина (Россия)

Дивья Дешмукх (Индия)

Хампи Конеру (Индия)

Тань Чжунъи (Китай)

Рамешбабу Вайшали (Индия)

Екатерина Лагно (Россия)

Бибисара Асаубаева (Казахстан)

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ФИДЕ
logoФИДЕ
logoФабиано Каруана
logoАниш Гири
Хикару Накамура
logoАндрей Есипенко
Рамешбабу Прагнанандха
logoАлександра Горячкина
Тань Чжунъи
Дивья Дешмукх
Екатерина Лагно
logoБибисара Асаубаева
Чжу Цзиньэр
Рамешбабу Вайшали
logoтурнир претендентов
Маттиас Блюбаум
Жавохир Синдаров
Вэй И
Хампи Конеру
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира по блицу-2025. Карлсен в финале обыграл Адбусатторова, россияне не вышли в плей-офф
30 декабря 2025, 17:54
Чемпионат мира по блицу-2025. 1/2 финала. Асаубаева в финале обыграла Музычук, россиянки не вышли в плей-офф
30 декабря 2025, 17:49
Чудо-победа Горячкиной на ЧМ: в безнадежной развязке! Соперницы разом завалились
28 декабря 2025, 22:45
Главные новости
Карлсен стал лучшим по призовым в шахматах за год – почти $1,5 млн. Больше всего он заработал за победу на киберспортивном Кубке мира
6 января, 11:48
Филатов о российских шахматах в 2025-м: «Мы выиграли все командные соревнования, в которых участвовали. Не в каждом виде спорта бывает такая удача»
3 января, 08:47
Глава ФИДЕ: «Карлсен такой же великий, как Месси, или можно сравнить с Овечкиным в хоккее. Самым великим разрешается чуть больше»
31 декабря 2025, 09:04
Глава ФИДЕ Дворкович: «Можно ли дисквалифицировать в официальных турнирах тех, кто читерит в онлайне, – вопрос очень сложный. Нам надо иметь 100-процентные доказательства»
31 декабря 2025, 08:49
«Мы понизили планку. Если джинсы не рваные, можно надевать». Глава ФИДЕ Дворкович о дресс-коде для шахматистов
31 декабря 2025, 08:42
Болельщики пели гимн России во время награждения Горячкиной на чемпионате мира в Дохе
30 декабря 2025, 20:49
Магнус Карлсен стал победителем 20 чемпионатов мира по разным видам шахмат
30 декабря 2025, 20:46
Чемпионат мира по блицу-2025. Карлсен в финале обыграл Адбусатторова, россияне не вышли в плей-офф
30 декабря 2025, 17:54
Чемпионат мира по блицу-2025. 1/2 финала. Асаубаева в финале обыграла Музычук, россиянки не вышли в плей-офф
30 декабря 2025, 17:49
Смагин о 5-м месте Гуниной на ЧМ по блицу: «Очень обидно за Валю, ей немного не повезло. В последней партии она, возможно, немного разволновалась»
30 декабря 2025, 16:12
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая 2025, 18:31