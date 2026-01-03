Филатов о российских шахматах в 2025-м: «Мы выиграли все командные соревнования, в которых участвовали. Не в каждом виде спорта бывает такая удача»

Филатов назвал главные достижения российских шахмат в 2025 году.

Президент Федерации шахмат России (ФШР ) Андрей Филатов подвел итоги 2025 года.

«Если говорить об итогах ушедшего года, то у нас были спортивные достижения, которыми может гордиться страна. Самым главным считаю, что шахматный мир поддержал нас – 61 страна проголосовала за полное снятие рестрикций с наших команд, за то, чтобы все наши команды участвовали в соревнованиях без ограничений, с флагом и гимном. Международная шахматная федерация (ФИДЕ ) консультируется с Международным олимпийским комитетом (МОК), но голосование показало, что мир устал от дискриминации по политическим причинам.

Также мы установили несколько исторических рекордов в 2025 году: выиграли Шахматную олимпиаду до 16 лет, причем сделала это самая молодая команда в истории, и она выиграла все матчи без исключения. Второе, наши ребята выиграли Шахматную олимпиаду среди людей с ограниченными возможностями. Третье – победа на чемпионате ШОС. Впервые в истории у нас было представлена сама молодая национальная команда. Средний возраст – 15 лет, и они выиграли золото. Ну и, конечно, триумфальное возвращение на международную арену и победа женской сборной на чемпионате мира.

Это был блестящий сезон для [Александры Горячкиной ]. Она отобралась в турнир претендентов, выиграла чемпионат мира в команде и стала победительницей чемпионата мира по рапиду.

Резюмируя, мы выиграли все командные соревнования, в которых участвовали. Не в каждом виде спорта бывает такая удача», – сказал Филатов.