  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Глава ФИДЕ: «Карлсен такой же великий, как Месси, или можно сравнить с Овечкиным в хоккее. Самым великим разрешается чуть больше»
3

Глава ФИДЕ: «Карлсен такой же великий, как Месси, или можно сравнить с Овечкиным в хоккее. Самым великим разрешается чуть больше»

Глава ФИДЕ: Карлсен такой же великий, как Месси или Овечкин.

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сравнил Магнуса Карлсена с футболистом Лионелем Месси и хоккеистом Александром Овечкиным.

В декабре Карлсен выиграл чемпионаты мира по рапиду и блицу в Катаре.

– Вы же любите футбол. Магнуса можно с Лионелем Месси сравнить?

– Да, GOAT (Greatest of all time). Он такой же великий, как Месси. Или можно сравнить с Александром Овечкиным в хоккее.

– Поэтому ему разрешено немного больше, чем другим.

– Как в любом виде спорта. Самым великим разрешается чуть больше. Хотя это не что-то такое, как небо и земля, нет. И все без исключения должны следовать правилам. Карлсен проходит через fair play check, проходит все те же процедуры. Но и по совокупности к нему внимания больше, чем к другим, – ответил Дворкович.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoМагнус Карлсен
logoАлександр Овечкин
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoНХЛ
logoВашингтон
logoИнтер Майами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мы понизили планку. Если джинсы не рваные, можно надевать». Глава ФИДЕ Дворкович о дресс-коде для шахматистов
50 минут назад
Мостовой о трех лучших спортсменах России в 2025 году: «Овечкин. Одного надо назвать – и все. Остальные даже близко не могут быть»
сегодня, 07:45
Кросби делит 4-е место в истории НХЛ по голам при равном счете (232). Он догнал Селянне, в топ-3 – Овечкин, Бретт Халл и Ягр
сегодня, 03:58Видео
Главные новости
Глава ФИДЕ Дворкович: «Можно ли дисквалифицировать в официальных турнирах тех, кто читерит в онлайне, – вопрос очень сложный. Нам надо иметь 100-процентные доказательства»
43 минуты назад
«Мы понизили планку. Если джинсы не рваные, можно надевать». Глава ФИДЕ Дворкович о дресс-коде для шахматистов
50 минут назад
Болельщики пели гимн России во время награждения Горячкиной на чемпионате мира в Дохе
вчера, 20:49
Магнус Карлсен стал победителем 20 чемпионатов мира по разным видам шахмат
вчера, 20:46
Чемпионат мира по блицу-2025. Карлсен в финале обыграл Адбусатторова, россияне не вышли в плей-офф
вчера, 17:54
Чемпионат мира по блицу-2025. 1/2 финала. Асаубаева в финале обыграла Музычук, россиянки не вышли в плей-офф
вчера, 17:49
Смагин о 5-м месте Гуниной на ЧМ по блицу: «Очень обидно за Валю, ей немного не повезло. В последней партии она, возможно, немного разволновалась»
вчера, 16:12
Гунина о ЧМ по блицу: «Очень странный формат и система. Я выиграла столько партий подряд и не вышла только из-за поражения во втором туре»
вчера, 15:55
Владимир Крамник подал в суд Швейцарии иск против Международной шахматной федерации
вчера, 13:10
Карлсену присудили поражение в партии чемпионата мира по блицу из-за того, что он сбил фигуры с доски
вчера, 12:51
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31