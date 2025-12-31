Глава ФИДЕ: «Карлсен такой же великий, как Месси, или можно сравнить с Овечкиным в хоккее. Самым великим разрешается чуть больше»

Глава ФИДЕ: Карлсен такой же великий, как Месси или Овечкин.

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сравнил Магнуса Карлсена с футболистом Лионелем Месси и хоккеистом Александром Овечкиным.

В декабре Карлсен выиграл чемпионаты мира по рапиду и блицу в Катаре.

– Вы же любите футбол. Магнуса можно с Лионелем Месси сравнить?

– Да, GOAT (Greatest of all time). Он такой же великий, как Месси. Или можно сравнить с Александром Овечкиным в хоккее.

– Поэтому ему разрешено немного больше, чем другим.

– Как в любом виде спорта. Самым великим разрешается чуть больше. Хотя это не что-то такое, как небо и земля, нет. И все без исключения должны следовать правилам. Карлсен проходит через fair play check, проходит все те же процедуры. Но и по совокупности к нему внимания больше, чем к другим, – ответил Дворкович.