Глава ФИДЕ Дворкович: «Можно ли дисквалифицировать в официальных турнирах тех, кто читерит в онлайне, – вопрос очень сложный. Нам надо иметь 100-процентные доказательства»

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о мерах по борьбе с читерством.

– Александр Грищук в недавнем интервью довольно жестко прошелся по борьбе ФИДЕ с читингом.

– Ему кажется, что мы недостаточно этому уделяем внимание. Я не могу с этим согласиться. С точки зрения организаторов турнира к этому вопросу внимание порой даже больше, чем они могут позволить себе с финансовой точки зрения. Рисков в онлайн-соревнованиях намного больше, а мы этим не занимаемся – этим платформы занимаются.

Дальше со стороны игроков возникает вопрос, а можно ли дисквалифицировать в официальных турнирах тех, кто читерит в онлайне, – это вопрос очень сложный. Нам для этого надо иметь 100-процентные доказательства, что игрок читерит, а не просто высокую вероятность. Поэтому здесь решения пока прямого нет.

Но с технологической точки зрения, с точки зрения компетенции арбитров чемпионаты мира, подчеркну это, обеспечиваются на 100% честной игрой.

– У того же Грищука вызвали вопросы маленькие сроки дисквалификации Кирилла Шевченко (который был отстранен на два года – Спортс’’).

– Срок дисквалификации – это сложный вопрос. Есть довольно широкий интервал, в который могут укладываться наказания. От очень небольшого до пожизненного. В данном случае было решение этической комиссии – не надо никогда смешивать исполнительную власть и независимую этическую комиссию.

По сути, это решение принял суд ФИДЕ. Они посчитали, что поскольку это первый случай, есть определенные смягчающие обстоятельства с точки зрения состояния здоровья, то такого срока дисквалификации достаточно. Это было их мнение, и мы не можем своими решениями его менять. Хотя среди нас были коллеги, которые считали, что наказание должно быть более серьезным, – ответил Дворкович.

