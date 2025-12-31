«Мы понизили планку. Если джинсы не рваные, можно надевать». Глава ФИДЕ Дворкович о дресс-коде для шахматистов

  • Спортс
Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, как изменился дресс-код для игроков.

С 26 по 30 декабря в Дохе, столице Катара, проходил чемпионат мира по рапиду и блицу.

– Мы все помним, что в прошлом году на чемпионате мира был скандал из-за дресс-кода (тогда Магнус Карлсен отказался переодевать джинсы, несмотря на правила – Спортс’’). В Катаре ФИДЕ пошла на смягчения правил.

– Мы понизили планку. Джинсы, если они не рваные, можно надевать. Понятно, что кто-то из шахматистов выступал на грани с точки зрения дресс-кода, но никаких серьезных нарушений не было. Даже те, кто поначалу были на грани, по ходу турнира исправились. Все прошло без скандалов в этом плане.

– И свитер с матрешкой Валентины Гуниной, который запомнился всем, тоже не нарушает ничего?

– Матрешка не нарушает никаких правил дресс-кода. Все хорошо.

– Магнус Карлсен ведет себя как настоящая рок-звезда. Насколько его участие важно?

– Участие Карлсена крайне важно для спонсоров, партнеров. Он приносит гораздо больше со стороны СМИ, интернета. То, что он приехал на чемпионат мира в Катаре, – это плюс для всех. И то, как он проводил турнир, как боролся, – это вызвало еще больший интерес, – ответил Дворкович.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
