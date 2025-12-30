Болельщики пели гимн России во время награждения Горячкиной на чемпионате мира в Дохе
Российские болельщики спели гимн РФ во время награждения Горячкиной на ЧМ.
Российские болельщики и журналисты пели гимн России во время церемонии награждения чемпионата мира по рапиду и блицу в Дохе.
В честь победительницы турнира по рапиду россиянки Александры Горячкиной звучал гимн Международной шахматной федерации (FIDE).
Небольшая группа представителей из России в это время пела гимн страны.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости