Болельщики пели гимн России во время награждения Горячкиной на чемпионате мира в Дохе

Российские болельщики спели гимн РФ во время награждения Горячкиной на ЧМ.

Российские болельщики и журналисты пели гимн России во время церемонии награждения чемпионата мира по рапиду и блицу в Дохе.

В честь победительницы турнира по рапиду россиянки Александры Горячкиной звучал гимн Международной шахматной федерации (FIDE).

Небольшая группа представителей из России в это время пела гимн страны.