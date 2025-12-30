Карлсен завоевал 20 титулов чемпиона мира в разных видах шахмат.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем 20 чемпионатов мира по разным видам шахмат.

Сегодня он одержал победу на ЧМ по блицу в Дохе. Всего он выигрывал данный турнир девять раз.

Пять раз норвежец становился победителем матча за шахматную корону и шесть раз выигрывал чемпионат мира по рапиду.