Смагин о 5-м месте Гуниной на ЧМ по блицу: «Очень обидно за Валю, ей немного не повезло. В последней партии она, возможно, немного разволновалась»

Смагин заявил, что Гуниной не повезло на чемпионате мира по блицу.

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР ) Сергей Смагин подвел итоги выступления россиян на чемпионате мира по блицу в Дохе.

В женском турнире пятое место заняла Валентина Гунина . Она набрала столько же очков, сколько и прошедшие в плей-офф шахматистки, но уступила по дополнительным показателям.

«Очень обидно за Валю, ей немного не повезло. В последней партии она, возможно, немного разволновалась. В любом случае, играла она великолепно, одержала семь побед подряд, это дорогого стоит.

Ничего страшного в том, что в блице что-то не получилось у ребят, нет. Блиц – это больше развлечение для шахматистов. Приятно, что из-за доступности Катара много молодых ребят смогло приехать на турнир и поиграть на высшем уровне», – добавил собеседник агентства.