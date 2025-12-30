Смагин о 5-м месте Гуниной на ЧМ по блицу: «Очень обидно за Валю, ей немного не повезло. В последней партии она, возможно, немного разволновалась»
Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин подвел итоги выступления россиян на чемпионате мира по блицу в Дохе.
В женском турнире пятое место заняла Валентина Гунина. Она набрала столько же очков, сколько и прошедшие в плей-офф шахматистки, но уступила по дополнительным показателям.
«Очень обидно за Валю, ей немного не повезло. В последней партии она, возможно, немного разволновалась. В любом случае, играла она великолепно, одержала семь побед подряд, это дорогого стоит.
Ничего страшного в том, что в блице что-то не получилось у ребят, нет. Блиц – это больше развлечение для шахматистов. Приятно, что из-за доступности Катара много молодых ребят смогло приехать на турнир и поиграть на высшем уровне», – добавил собеседник агентства.