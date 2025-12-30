  • Спортс
  • Гунина о ЧМ по блицу: «Очень странный формат и система. Я выиграла столько партий подряд и не вышла только из-за поражения во втором туре»
Гунина о ЧМ по блицу: «Очень странный формат и система. Я выиграла столько партий подряд и не вышла только из-за поражения во втором туре»

Российская шахматистка Валентина Гунина раскритиковала формат проведения чемпионата мира по блицу.

В плей-офф чемпионата мира по блицу выходят четыре лучших шахматиста. Гунина заняла пятое место по дополнительным показателям — по коэффициенту Бухгольца.

«Это очень странный формат и система. Я выиграла столько партий подряд и не вышла только из-за поражения во втором туре.

При этом говорят, что опрашивали шахматистов и они проголосовали сами за такой формат. Кто голосовал? Меня вот не спрашивали.

Может, это из-за того, что я русская? Был бы на моем месте Магнус Карлсен — организаторы бы сделали все, чтобы он оказался в числе участников плей-офф», – сказала Гунина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Чемпионат мира по блицу среди женщин
Валентина Гунина
ТАСС
