Владимир Крамник подал в суд Швейцарии иск против Международной шахматной федерации

Владимир Крамник подал в суд на ФИДЕ.

14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию.

Ранее в ноябре 2025 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) подала жалобу на Крамника в комиссию ФИДЕ по этике и дисциплине из-за высказываний в адрес американского шахматиста Дэниэла Народицкого.

Народицкий ушел из жизни в октябре этого года в 29 лет, причины смерти не обнародованы. Крамник подозревал американца в читерстве.

Также Крамника обвиняют в травле чешского шахматиста Дэвида Навары, который признавался, что испытывал тяжелую депрессию и думал о суициде из-за постов Крамника про читерство.

Текст заявления Крамника приводит «Коммерсант». Гроссмейстер сообщил, что «инициировал формальное судебное разбирательство против Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в соответствии с законодательством Швейцарии в суде города Лозанна, где расположена штаб-квартира организации».

«Согласно применимым нормам швейцарского процессуального права, в первую очередь должно быть проведено обязательное предварительное производство. Эта фаза обычно длится два-три месяца. Хотя в ходе предварительного этапа суд уже может вынести некоторые промежуточные решения, его главная цель – подготовить основу для последующего основного судебного разбирательства.

Конкретные положения швейцарского законодательства, на которых основан иск, а также точная сумма требуемой от ФИДЕ финансовой компенсации будут окончательно определены моей юридической командой непосредственно перед подачей основного иска.

Кроме того, в штаб-квартиру ФИДЕ лично доставлен официальный запрос о сохранении документации. Данный запрос направлен на обеспечение сохранности всех документов, переписки, электронных записей и любых других материалов, которые могут иметь отношение к судебному процессу против ФИДЕ , с тем чтобы они не были изменены или удалены», – говорится в заявлении Крамника.

