Карлсену присудили поражение в партии чемпионата мира по блицу из-за того, что он сбил фигуры с доски

Карлсену присудили поражение в партии из-за того, что он сбил фигуры с доски.

Норвежскому гроссмейстеру, 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену присудили техническое поражение в партии чемпионата мира по блицу из-за того, что он сбил фигуры с доски.

В концовке партии против Айка Мартиросяна из Армении Карлсен сбил рукой несколько фигур с доски и нажал на часы контроля времени, не успев поправить фигуры. Делегаты турнира объявили ему о техническом поражении.

27 декабря во время ЧМ по рапиду Карлсен уступил в одной из партий россиянину Владиславу Артемьеву. После поражения он оттолкнул камеру идущего за ним телеоператора.

Также в первый день ЧМ по блицу Карлсен уступил представителю Индии Арджуну Эригайси, после чего ударил кулаком по столу и, покидая зал, едва не столкнулся с российским гроссмейстером Александром Грищуком.

