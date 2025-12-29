Карлсен эмоционально отреагировал на поражение Эригайси на чемпионате мира по блицу

Карлсен ударил кулаком по столу после поражения Эригайси на ЧМ по блицу.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен эмоционально отреагировал на поражение на чемпионате мира по блицу, который проходит в Дохе.

В первый день турнира Карлсен уступил представителю Индии Арджуну Эригайси, после чего ударил кулаком по столу. После этого он покинул игровой зал и едва не столкнулся с проходящим мимо российским гроссмейстером Александром Грищуком.

Эригайси с 10 очками лидирует после 13 туров из 19, Карлсен идет 11-м, уступая 1 очко. Заключительные партии состоятся 30 декабря.

27 декабря во время ЧМ по рапиду Карлсен уступил в одной из партий россиянину Владиславу Артемьеву. После поражения он оттолкнул камеру идущего за ним телеоператора.