«Вы продемонстрировали победный настрой и высший класс мастерства». Путин поздравил Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду
Путин поздравил шахматистку Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду.
Президент РФ Владимир Путин поздравил шахматистку Александру Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду.
«Поздравляю вас с триумфальным выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе.
Ярко и уверенно обойдя сильных соперниц, вы продемонстрировали победный настрой и высший класс мастерства, преподнесли прекрасный новогодний подарок своим наставникам, близким и, конечно, всем поклонникам шахмат в нашей стране.
Желаю вам дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего. С наступающими праздниками!» – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости