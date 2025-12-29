  • Спортс
«Вы продемонстрировали победный настрой и высший класс мастерства». Путин поздравил Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду

Путин поздравил шахматистку Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду.

Президент РФ Владимир Путин поздравил шахматистку Александру Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду. 

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе.

Ярко и уверенно обойдя сильных соперниц, вы продемонстрировали победный настрой и высший класс мастерства, преподнесли прекрасный новогодний подарок своим наставникам, близким и, конечно, всем поклонникам шахмат в нашей стране.

Желаю вам дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего. С наступающими праздниками!» – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
logoАлександра Горячкина
logoВладимир Путин
чемпионат мира по быстрым шахматам
