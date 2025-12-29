Федерация шахмат России опровергла информацию о своей связи со складом, куда перевезли вещи выселенной певицы Ларисы Долиной

Федерация шахмат: склад, куда перевезли вещи Долиной, не имеет отношения к ФШР.

В Федерации шахмат России (ФШР) опровергли информацию о том, что на склад, имеющий отношение к организации, перевезли вещи выселенной певицы Ларисы Долиной.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что первую партию вещей, принадлежащих Долиной, привезли на склад в здании ФШР.

«В связи с большим количеством сообщений в СМИ о перевозе вещей певицы Ларисы Долиной на склад, якобы находящийся во дворе здания, принадлежащего Федерации шахмат России, хотим сообщить, что данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста», – говорится в сообщении пресс-службы ФШР.

25 декабря Мосгорсуд постановил выселить певицу из квартиры в Хамовниках, признав право собственности на жилье за Полиной Лурье, которой Долина продала недвижимость в июне 2024 года, но потом пыталась вернуть через суд.