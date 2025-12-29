12-летний россиянин Склокин победил обладателя шахматной короны Гукеша на чемпионате мира по блицу

12-летний российский шахматист Склокин победил чемпиона мира Гукеша в блице.

12-летний российский шахматист Сергей Склокин победил чемпиона мира из Индии Гукеша Доммараджу на чемпионате мира по блицу в Дохе.

Соревнования проходят 29-30 декабря.

Склокин обыграл Гукеша в третьем туре. После четырех туров россиянин идет 20-м в турнирной таблице.