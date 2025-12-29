  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Карякин о словах Карлсена про ЧМ-2016 по блицу: «Говорить, что он должен был там выиграть, я считаю, не совсем корректно»
0

Карякин о словах Карлсена про ЧМ-2016 по блицу: «Говорить, что он должен был там выиграть, я считаю, не совсем корректно»

Карякин о словах Карлсена про ЧМ-2016 по блицу: у него были шансы меня обойти.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал слова норвежца Магнуса Карлсена про чемпионат мира по блицу 2016 года.

Карлсен заявил, что поражение от Карякина на том турнире до чих пор «сидит занозой» в нем.

«Что касается заявления Магнуса, то, если уж вернуться к турниру в Дохе в 2016 году, я считаю, что были абсолютно равные шансы на первое место, как у него, так и у меня. Во-первых, Магнус проиграл мне личную встречу, и после этого говорить, что он должен был выиграть титул... Я бы не сказал, что у него есть на это железные основания.

Да, у него были шансы дальше меня обойти, но, с другой стороны, я тоже сам ему предоставил эти шансы. Я выступал достаточно стабильно, но потом буквально за тур или за два до финиша я проиграл белым цветом [Хикару] Накамуре в выигранной позиции – просто зевнул в один ход. И тем самым поставил под угрозу, собственно, свое выступление.

Поэтому говорить так, что он должен был что-то там выиграть, я считаю, не совсем корректно. Вот дальше, потом уже, когда играл черными с [Радославом] Войташеком, я уже пытался всеми силами выиграть у него для того, чтобы именно побороться за первое место, обойти Магнуса.

Но опять-таки это дела давно минувших дней. Это (заявления Карлсена) показывает, какой у Магнуса спортивный характер. Я считаю, что, конечно, Магнус величайший шахматист всех времен – я никогда от этого не отказывался. Просто иногда у него чересчур большие амбиции, но, с другой стороны, – чемпионские. Наверное, так и должно быть», – сказал Карякин. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoМагнус Карлсен
logoСергей Карякин
logoчемпионат мира по блицу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира по блицу-2025. Артемьев, Карлсен, Непомнящий, Гукеш, Дубов, Со, Каруана, Ниманн, Эригайси сыграют на турнире
сегодня, 11:00
Карякин о втором месте Артемьева на ЧМ по рапиду: «Владу, наверное, не хватило волевых качеств. В какой-то момент он начал играть чересчур осторожно»
сегодня, 07:21
Карлсен о проигрыше Карякину на ЧМ-2016 по блицу: «Это до сих пор сидит занозой во мне»
вчера, 17:56
Главные новости
12-летний россиянин Склокин победил обладателя шахматной короны Гукеша на чемпионате мира по блицу
сегодня, 13:12
Чемпионат мира по блицу-2025. Горячкина, Лагно, Гарифуллина, Шувалова, Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Костенюк выступят на турнире
сегодня, 11:00
Чемпионат мира по блицу-2025. Артемьев, Карлсен, Непомнящий, Гукеш, Дубов, Со, Каруана, Ниманн, Эригайси сыграют на турнире
сегодня, 11:00
Карякин о втором месте Артемьева на ЧМ по рапиду: «Владу, наверное, не хватило волевых качеств. В какой-то момент он начал играть чересчур осторожно»
сегодня, 07:21
Шипов о победе Горячкиной на ЧМ по рапиду: «Это особый титул, имеющий сакральное, магическое звучание. Саша восхитила всех нас»
сегодня, 07:04
Горячкина о победе на ЧМ по рапиду: «Маму я уже обняла, поэтому не хочется ничего»
вчера, 21:07
Карлсен о проигрыше Карякину на ЧМ-2016 по блицу: «Это до сих пор сидит занозой во мне»
вчера, 17:56
Андрей Филатов: «Выдающаяся победа Горячкиной. Александра преподнесла большой подарок российским любителям шахмат»
вчера, 17:40
Магнус Карлсен: «Мне стыдно за игру с Артемьевым. У меня было много ошибок, необдуманных ходов, я играл плохо»
вчера, 17:35
Владислав Артемьев: «Карлсен набрал ход, выиграл пять партий подряд. Чтобы бороться за золото, мне сегодня надо было очень рисковать»
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31