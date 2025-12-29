Карякин о словах Карлсена про ЧМ-2016 по блицу: «Говорить, что он должен был там выиграть, я считаю, не совсем корректно»

Карякин о словах Карлсена про ЧМ-2016 по блицу: у него были шансы меня обойти.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал слова норвежца Магнуса Карлсена про чемпионат мира по блицу 2016 года.

Карлсен заявил, что поражение от Карякина на том турнире до чих пор «сидит занозой» в нем.

«Что касается заявления Магнуса, то, если уж вернуться к турниру в Дохе в 2016 году, я считаю, что были абсолютно равные шансы на первое место, как у него, так и у меня. Во-первых, Магнус проиграл мне личную встречу, и после этого говорить, что он должен был выиграть титул... Я бы не сказал, что у него есть на это железные основания.

Да, у него были шансы дальше меня обойти, но, с другой стороны, я тоже сам ему предоставил эти шансы. Я выступал достаточно стабильно, но потом буквально за тур или за два до финиша я проиграл белым цветом [Хикару] Накамуре в выигранной позиции – просто зевнул в один ход. И тем самым поставил под угрозу, собственно, свое выступление.

Поэтому говорить так, что он должен был что-то там выиграть, я считаю, не совсем корректно. Вот дальше, потом уже, когда играл черными с [Радославом] Войташеком, я уже пытался всеми силами выиграть у него для того, чтобы именно побороться за первое место, обойти Магнуса.

Но опять-таки это дела давно минувших дней. Это (заявления Карлсена) показывает, какой у Магнуса спортивный характер. Я считаю, что, конечно, Магнус величайший шахматист всех времен – я никогда от этого не отказывался. Просто иногда у него чересчур большие амбиции, но, с другой стороны, – чемпионские. Наверное, так и должно быть», – сказал Карякин.