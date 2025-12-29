Карякин о втором месте Артемьева на ЧМ по рапиду: «Владу, наверное, не хватило волевых качеств. В какой-то момент он начал играть чересчур осторожно»

Карякин: Артемьеву не хватило моральных качеств для победы на ЧМ по рапиду.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, чего не хватило Владиславу Артемьеву для победы на чемпионате мира по рапиду в Дохе.

Россиянин Артемьев занял второе место, победил норвежец Магнус Карлсен .

«На этом чемпионате мира прекрасно проявил себя Влад Артемьев, который лидировал, выиграв у Магнуса Карлсена прекрасную партию. Но Владу, наверное, не хватило каких-то волевых и моральных качеств – в шахматном плане он смотрелся прекрасно, но в какой-то момент начал играть чересчур осторожно.

На мой взгляд, у него были все шансы побороться за титул, и их надо было использовать. В частности, когда он играл белыми с [Алексеем] Сараной – соперник, конечно сильный, но объективно, если ты хочешь стать чемпионом мира, ты должен стараться его обыграть белым цветом. И это то, что, в принципе, Магнус сделал через несколько туров. Владу нужно было белыми бороться с Сараной и обязательно ловить свои шансы в дальнейшем.

Считаю, что у Влада были все шансы, потому что сам не понаслышке знаю, насколько сильно он играет в быстрые шахматы – я сам с ним много раз играл, в частности на турнире «Шахматные звезды», где он постоянно прекрасно выступал. И в Дохе я очень за него болел», – сказал Карякин.