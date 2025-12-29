Шипов о победе Горячкиной на ЧМ по рапиду: «Это особый титул, имеющий сакральное, магическое звучание. Саша восхитила всех нас»

Шипов оценил победу Горячкиной на чемпионате мира по рапиду.

Гроссмейстер Сергей Шипов оценил победу Александры Горячкиной на чемпионате мира-2025 по рапиду.

«Александра Горячкина впервые стала чемпионкой мира! Несмотря на все ее величие и великолепные прежние достижения, титул чемпионки мира она завоевала в первый раз. Это уникальное достижение.

Чемпион мира – это особый титул, имеющий сакральное, магическое звучание. Саша восхитила всех нас. Конкуренция была гигантской, без удачи тоже не обошлось», – рассказал Шипов.

