Шипов о победе Горячкиной на ЧМ по рапиду: «Это особый титул, имеющий сакральное, магическое звучание. Саша восхитила всех нас»
Шипов оценил победу Горячкиной на чемпионате мира по рапиду.
Гроссмейстер Сергей Шипов оценил победу Александры Горячкиной на чемпионате мира-2025 по рапиду.
«Александра Горячкина впервые стала чемпионкой мира! Несмотря на все ее величие и великолепные прежние достижения, титул чемпионки мира она завоевала в первый раз. Это уникальное достижение.
Чемпион мира – это особый титул, имеющий сакральное, магическое звучание. Саша восхитила всех нас. Конкуренция была гигантской, без удачи тоже не обошлось», – рассказал Шипов.
Чудо-победа Горячкиной на ЧМ: в безнадежной развязке! Соперницы разом завалились
