Горячкина о победе на ЧМ по рапиду: «Маму я уже обняла, поэтому не хочется ничего»

Горячкина: маму я уже после победы обняла. Поэтому уже не хочется ничего.

Российская шахматистка Александра Горячкина поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира по рапиду в Дохе.

Россиянка на тай-брейке обыграла китаянку Чжу Цзиньэр со счетом 1,5:0,5.

«Тай-брейк я не помню – он для меня как в тумане прошел. По ощущениям я играла хорошо, но ход в ход партии не помню. Эта победа все же ниже, чем претендентский турнир, чем Кубок мира. Но тоже очень значимый результат.

Маму я уже [после победы] обняла. Поэтому уже не хочется ничего», – сказала Горячкина.