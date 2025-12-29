  • Спортс
  Чемпионат мира по рапиду-2025. Артемьев, Карлсен, Непомнящий, Гукеш, Дубов, Со, Каруана, Ниманн, Эригайси сыграют на турнире
Чемпионат мира по рапиду-2025. Артемьев, Карлсен, Непомнящий, Гукеш, Дубов, Со, Каруана, Ниманн, Эригайси сыграют на турнире

Артемьев, Карлсен, Непомнящий, Гукеш сыграют на чемпионате мира по блицу.

С 29 по 30 декабря в Дохе пройдет открытый чемпионат мира по блицу.

Чемпионат мира по блицу

Доха, Катар

Открытый турнир

Начало – 14.00 по московскому времени (29 декабря). 

Участники

Магнус Карлсен (Норвегия)

Алиреза Фируджа (Франция)

Ян Непомнящий (Россия)

Даниил Дубов (Россия)

Уэсли Со (США)

Левон Аронян (США)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Фабиано Каруана (США)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Арджун Эригайси (Индия)

Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Ханс Ниманн (США)

Владислав Артемьев (Россия)

Дмитрий Андрейкин (Россия)

Самуэль Севян (США)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Аниш Гири (Нидерланды)

Александр Грищук (Россия)

Андрей Есипенко (Россия)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

Володар Мурзин (Россия)

Теймур Раджабов (Азербайджан) 

Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Гукеш Доммараджу (Индия)

Рудик Макарян (Россия)

Максим Матлаков (Россия)

Александр Шиманов (Россия)

Полный состав участников здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: будет сыграно 19 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 3 минуты + 2 секунды на ход.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
logoчемпионат мира по блицу
результаты
