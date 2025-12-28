Чемпионат мира по блицу-2025. Горячкина, Лагно, Гарифуллина, Шувалова, Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Костенюк выступят на турнире

Горячкина, Лагно, Гарифуллина, Шувалова выступят на чемпионате мира по блицу.

С 29 по 30 декабря в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу среди женщин.

Чемпионат мира по блицу

Доха, Катар

Женщины

Начало – 14.00 по московскому времени (29 декабря).

Участницы

Цзюй Вэньцзюнь (Китай)

Лэй Тинцзе (Китай)

Тань Чжунъи (Китай)

Екатерина Лагно (Россия)

Александра Горячкина (Россия)

Хампи Конеру (Индия)

Бибисара Асаубаева (Казахстан)

Александра Костенюк (Швейцария)

Чжу Цзиньэр (Китай)

Лея Гарифуллина (Россия)

Рамешбабу Вайшали (Индия)

Полина Шувалова (Россия)

Анна Музычук (Украина)

Харика Дронавалли (Индия)

Дивья Дешмукх (Индия)

Нана Дзагнидзе (Грузия)

Валентина Гунина (Россия)

Анастасия Боднарук (Россия)

Алина Бивол (Россия)

Анна Шухман (Россия)

Ольга Гиря (Россия)

Полный состав участниц здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: женщины сыграют 15 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 3 минуты + 2 секунды на ход.