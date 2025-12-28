  • Спортс
  Чемпионат мира по блицу-2025. Горячкина, Лагно, Гарифуллина, Шувалова, Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Костенюк выступят на турнире
Чемпионат мира по блицу-2025. Горячкина, Лагно, Гарифуллина, Шувалова, Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Костенюк выступят на турнире

С 29 по 30 декабря в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу среди женщин. 

Начало – 14.00 по московскому времени (29 декабря). 

Участницы

Цзюй Вэньцзюнь (Китай)

Лэй Тинцзе (Китай)

Тань Чжунъи (Китай)

Екатерина Лагно (Россия)

Александра Горячкина (Россия)

Хампи Конеру (Индия)

Бибисара Асаубаева (Казахстан)

Александра Костенюк (Швейцария)

Чжу Цзиньэр (Китай)

Лея Гарифуллина (Россия)

Рамешбабу Вайшали (Индия)

Полина Шувалова (Россия)

Анна Музычук (Украина)

Харика Дронавалли (Индия)

Дивья Дешмукх (Индия)

Нана Дзагнидзе (Грузия)

Валентина Гунина (Россия)

Анастасия Боднарук (Россия)

Алина Бивол (Россия)

Анна Шухман (Россия)

Ольга Гиря (Россия)

Полный состав участниц здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: женщины сыграют 15 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 3 минуты + 2 секунды на ход.

