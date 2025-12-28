Карлсен о проигрыше Карякину на ЧМ-2016 по блицу: «Это до сих пор сидит занозой во мне»

Карлсен о проигрыше Карякину в 2016-м: это до сих пор сидит занозой во мне.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен вспомнил о поражении россиянину Сергею Карякину на чемпионате мира по блицу в 2016 году.

Сегодня Карлсен одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Дохе. В 2016 году ЧМ по быстрым шахматам также проходил в Дохе, победу в блице тогда одержал Карякин, Карлсен стал вторым.

«Это было фантастическое выступление со стороны Карякина на том чемпионате по блицу в Дохе девять лет назад. Но я должен был выиграть тот турнир. Это до сих пор сидит занозой во мне. Так что я хочу обязательно победить здесь», – сказал Карлсен.

29-30 декабря в Дохе состоится чемпионат мира по блицу.