Карлсен о проигрыше Карякину на ЧМ-2016 по блицу: «Это до сих пор сидит занозой во мне»
Карлсен о проигрыше Карякину в 2016-м: это до сих пор сидит занозой во мне.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен вспомнил о поражении россиянину Сергею Карякину на чемпионате мира по блицу в 2016 году.
Сегодня Карлсен одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Дохе. В 2016 году ЧМ по быстрым шахматам также проходил в Дохе, победу в блице тогда одержал Карякин, Карлсен стал вторым.
«Это было фантастическое выступление со стороны Карякина на том чемпионате по блицу в Дохе девять лет назад. Но я должен был выиграть тот турнир. Это до сих пор сидит занозой во мне. Так что я хочу обязательно победить здесь», – сказал Карлсен.
29-30 декабря в Дохе состоится чемпионат мира по блицу.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости