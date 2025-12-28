Андрей Филатов: «Выдающаяся победа Горячкиной. Александра преподнесла большой подарок российским любителям шахмат»
Филатов: Горячкина преподнесла большой подарок российским любителям шахмат.
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал выдающейся победу Александры Горячкиной на чемпионате мира по рапиду в Дохе.
«Выдающаяся победа Александры Горячкиной. Российская шахматистка преподнесла большой подарок российским любителям шахмат. Это большое достижение российской шахматной школы.
Год был невероятно удачным для российских шахматистов – выиграли Олимпиаду до 16 лет, выиграли чемпионат мира среди женщин.
Сегодня российские шахматисты радуются победе Александры Горячкиной и медали Артемьева. Надеюсь, это не последние награды российских шахматистов в этом году», – сказал Филатов.
