Андрей Филатов: «Выдающаяся победа Горячкиной. Александра преподнесла большой подарок российским любителям шахмат»

Филатов: Горячкина преподнесла большой подарок российским любителям шахмат.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал выдающейся победу Александры Горячкиной на чемпионате мира по рапиду в Дохе. 

«Выдающаяся победа Александры Горячкиной. Российская шахматистка преподнесла большой подарок российским любителям шахмат. Это большое достижение российской шахматной школы.

Год был невероятно удачным для российских шахматистов – выиграли Олимпиаду до 16 лет, выиграли чемпионат мира среди женщин.

Сегодня российские шахматисты радуются победе Александры Горячкиной и медали Артемьева. Надеюсь, это не последние награды российских шахматистов в этом году», – сказал Филатов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
