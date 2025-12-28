Магнус Карлсен: «Мне стыдно за игру с Артемьевым. У меня было много ошибок, необдуманных ходов, я играл плохо»

Карлсен: мне стыдно за игру с Артемьевым. Было много ошибок, необдуманных ходов.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен заявил, что ему стыдно за игру с россиянином Владиславом Артемьевым на чемпионате мира по рапиду в Дохе.

По итогам 13 туров норвежец одержал на ЧМ победу, Артемьев стал вторым. Накануне Карлсен проиграл Артемьеву и после поражения оттолкнул камеру идущего за ним оператора норвежской телекомпании.

«Мне стыдно за игру с Артемьевым. У меня было много ошибок, необдуманных ходов, я играл плохо. Но я должен отдать ему должное – он следовал своему плану. И даже в одном моменте я понял, что он предлагает ничью, но я думал, что смогу выиграть.

Но я еще и плохо себя чувствовал перед игрой. Мне было зябко, я чувствовал себя не в своей тарелке, еще и партии задержались минут на десять.

Вчера я проиграл Артемьеву и должен был проиграть еще. Но в итоге я рад, что я сделал работу хорошо», – сказал Карлсен.