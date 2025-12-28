  • Спортс
  • Владислав Артемьев: «Карлсен набрал ход, выиграл пять партий подряд. Чтобы бороться за золото, мне сегодня надо было очень рисковать»
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев прокомментировал выступление на чемпионате мира по рапиду. 

Победу на турнире одержал норвежец Магнус Карлсен, Артемьев стал вторым. 

«Есть люди, которые любят рисковать, а есть практичные. Я скорее второй. Магнус набрал ход, выиграл пять партий подряд. Чтобы его обогнать, бороться за золото, мне сегодня надо было очень рисковать.

Не знаю, оправдан ли такой риск в споре с Магнусом. Так можно было легко улететь далеко вниз в таблице. А так – я хоть второй», – сказал Артемьев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Владислав Артемьев
ТАСС
logoМагнус Карлсен
чемпионат мира по быстрым шахматам
