Смагин о Карлсене: «То он опоздает на партию, то из-за дресс-кода поругается, сейчас журналиста оттолкнул. Магнус переоценивает свое величие»

7

Сергей Смагин: Карлсен переоценивает свое величие.

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен переоценивает свое величие. 

Ранее Карлсен проиграл россиянину Владиславу Артемьеву на чемпионате мира по рапиду. После поражения Карлсен оттолкнул камеру идущего за ним оператора норвежской телекомпании.

«Мы уже привыкли к его эпатажному поведению. То он опоздает на партию, то из-за дресс-кода поругается, сейчас журналиста оттолкнул. На мой взгляд, он переоценивает свое величие и значение в шахматах.

Исход партии решила психология. У Артемьева было небольшое преимущество, но мало времени. Он нашел вариант, который ведет к вечному шаху, но Карлсен слишком оптимистично оценил свою игру, решил продолжить партию и, как обычно бывает в таких партиях, сразу пропустил отличный удар от Владислава.

Артемьев в блестящем тактическом ключе завершил партию, чем Карлсен был страшно расстроен», – отметил Смагин. 

Наш шахматист обыграл «спящего» Карлсена на ЧМ – уходя, тот оттолкнул камеру

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
