Карлсена не будут штрафовать за инцидент с телеоператором на чемпионате мира по рапиду

Магнуса Карлсена не оштрафуют за инцидент с телеоператором.

Норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена не будут штрафовать за то, что он толкнул оператора норвежской телекомпании на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом сообщили организаторы ЧМ.

Карлсен уступил в партии россиянину Владиславу Артемьеву. После поражения он оттолкнул камеру идущего за ним телеоператора.

«Инцидент произошел с телевизионной группой из Норвегии. Они уже поговорили, конфликт исчерпан», – заявили в оргкомитете турнира.

Наш шахматист обыграл «спящего» Карлсена на ЧМ – уходя, тот оттолкнул камеру