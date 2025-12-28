  • Спортс
Карлсена не будут штрафовать за инцидент с телеоператором на чемпионате мира по рапиду

Магнуса Карлсена не оштрафуют за инцидент с телеоператором.

Норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена не будут штрафовать за то, что он толкнул оператора норвежской телекомпании на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом сообщили организаторы ЧМ.

Карлсен уступил в партии россиянину Владиславу Артемьеву. После поражения он оттолкнул камеру идущего за ним телеоператора.

«Инцидент произошел с телевизионной группой из Норвегии. Они уже поговорили, конфликт исчерпан», – заявили в оргкомитете турнира. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
