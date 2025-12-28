Карлсена не будут штрафовать за инцидент с телеоператором на чемпионате мира по рапиду
Магнуса Карлсена не оштрафуют за инцидент с телеоператором.
Норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена не будут штрафовать за то, что он толкнул оператора норвежской телекомпании на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом сообщили организаторы ЧМ.
Карлсен уступил в партии россиянину Владиславу Артемьеву. После поражения он оттолкнул камеру идущего за ним телеоператора.
«Инцидент произошел с телевизионной группой из Норвегии. Они уже поговорили, конфликт исчерпан», – заявили в оргкомитете турнира.
Наш шахматист обыграл «спящего» Карлсена на ЧМ – уходя, тот оттолкнул камеру
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
