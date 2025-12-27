Сергей Карякин: «Карлсен не умеет проигрывать. Когда он проигрывал мне в матче за первенство мира, то сбежал с пресс‑конференции, не сумев меня дождаться одну минуту»

Карякин: Карлсен не умеет проигрывать.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил поведение норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду в Дохе.

После поражения от россиянина Владислава Артемьева в 7-м туре Карлсен оттолкнул камеру идущего за ним оператора.

«В этой новости меня абсолютно ничего не удивляет. Во‑первых, Влад Артемьев является традиционно очень сильным в ускоренных контролях. В частности, на турнире «Шахматные звезды» Влад занимал первое место четыре раза из пяти и только в одном занял второе место после меня. Это лишний раз доказывает то, что такой формат – это его конек. В «Шахматных звездах», если кто‑то не знает, участвуют сильнейшие шахматисты России, а также ведущие иностранцы. Это крупнейший международный турнир у нас в стране. Поэтому его нынешнее лидерство не вызывает у меня никакого удивления.

Что касается эпизода, когда раздосадованный Карслен оттолкнул оператора... В принципе, мы все привыкли, что Магнус проигрывать не умеет. Когда он проигрывал мне в матче за первенство мира, то сбежал с пресс‑конференции, не сумев меня дождаться одну минуту. Когда он проиграл чемпиону мира Гукешу (Доммараджу), он ударил кулаком по столу, а его король пошатнулся и упал. Все эти эпизоды – звенья одной цепи. Карлсен, повторюсь, действительно проигрывать не умеет.

А Влад Артемьев – молодец. Но тут надо понимать, что турнир длинный. Самое главное – рассчитать силы так, чтобы их хватило на всю дистанцию. Я искренне желаю Владу не сбавлять обороты и до конца ровно и уверенно пройти турнир. Выводы пока делать рано, очки нужно будет считать уже после турнира. Тем не менее, желаем Владу удачи», – сказал Карякин.