  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Артемьев о победе над Карлсеном на чемпионате мира по рапиду: «В какой-то момент я думал делать ничью»
2

Артемьев о победе над Карлсеном на чемпионате мира по рапиду: «В какой-то момент я думал делать ничью»

Артемьев о победе над Карлсеном: в какой-то момент думал делать ничью.

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев прокомментировал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в 7-м туре чемпионата мира по рапиду в Дохе.

«Я не думаю, что он очень сильно переживал, в целом партия сложилась очень удачно для меня, начиная с дебюта. Дебют сложился неплохо, но я очень много думал, старался играть наиболее принципиально. Если честно, в какой-то момент я думал делать ничью. План на партию был играть солидно, я, естественно, был не против ничьей. Магнус – это Магнус, к тому же я на пол-очка впереди был.

В то же время я не планировал зажиматься. То есть, если соперник рискнет, я был готов играть на победу. Мне кажется, я красиво завершил партию», – сказал Артемьев.

Наш шахматист обыграл Карлсена на ЧМ – тот делал вид, что засыпает

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
чемпионат мира по быстрым шахматам
logoМагнус Карлсен
Владислав Артемьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира по рапиду-2025. Артемьев и Ниманн лидируют после 9-го тура, Карлсен – 3-й
сегодня, 09:25
Наш шахматист обыграл «спящего» Карлсена на ЧМ – уходя, тот оттолкнул камеру
сегодня, 03:12
Карлсен оттолкнул камеру идущего за ним оператора после поражения от Артемьева на ЧМ по рапиду
вчера, 15:14Видео
Главные новости
Чемпионат мира по рапиду-2025. Артемьев и Ниманн лидируют после 9-го тура, Карлсен – 3-й
сегодня, 09:25
Чемпионат мира по рапиду-2025 (жен). Чжу Цзиньэр лидирует после 8-го тура, Горячкина отстает на пол-очка
сегодня, 05:57
Сергей Карякин: «Карлсен не умеет проигрывать. Когда он проигрывал мне в матче за первенство мира, то сбежал с пресс‑конференции, не сумев меня дождаться одну минуту»
вчера, 20:11
Карлсен оттолкнул камеру идущего за ним оператора после поражения от Артемьева на ЧМ по рапиду
вчера, 15:14Видео
Нодирбек Абдусатторов продлил контракт с киберспортивным клубом NAVI до конца 2026 года
26 декабря, 15:50Киберспорт
Андрей Есипенко: «Главные события в 2025 году – Кубок мира, свадьба и чемпионат мира по киберспорту»
26 декабря, 15:34
Карлсен опоздал на символический первый ход на чемпионате мира по рапиду
26 декабря, 12:24
Грищук о Крамнике: «Для меня неприемлемо быть причастным к коллективной травле человека. А иначе то, что происходит, я назвать не могу»
25 декабря, 14:26
Грищук о читерстве в шахматах: «Это не как допинг в других видах спорта, а как убийство в уголовном праве»
25 декабря, 06:49
Следствие потребовало заочно арестовать Гарри Каспарова* по делу об оправдании терроризма
22 декабря, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31