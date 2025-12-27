Артемьев о победе над Карлсеном на чемпионате мира по рапиду: «В какой-то момент я думал делать ничью»

Артемьев о победе над Карлсеном: в какой-то момент думал делать ничью.

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев прокомментировал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в 7-м туре чемпионата мира по рапиду в Дохе.

«Я не думаю, что он очень сильно переживал, в целом партия сложилась очень удачно для меня, начиная с дебюта. Дебют сложился неплохо, но я очень много думал, старался играть наиболее принципиально. Если честно, в какой-то момент я думал делать ничью. План на партию был играть солидно, я, естественно, был не против ничьей. Магнус – это Магнус, к тому же я на пол-очка впереди был.

В то же время я не планировал зажиматься. То есть, если соперник рискнет, я был готов играть на победу. Мне кажется, я красиво завершил партию», – сказал Артемьев.

