  Андрей Есипенко: «Главные события в 2025 году – Кубок мира, свадьба и чемпионат мира по киберспорту»
Андрей Есипенко: «Главные события в 2025 году – Кубок мира, свадьба и чемпионат мира по киберспорту»

Есипенко: главные события года – Кубок мира, свадьба и ЧМ по киберспорту.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко, завоевавший бронзу на Кубке мира-2025 по шахматам, подвел итоги года. 

— Три твоих главных события в 2025 году?

— Кубок мира. Свадьба. И еще... наверное, Саудовская Аравия — ЧМ по киберспорту.

— В Эр-Рияде была крутая организация?

— Да, все было замечательно.

— Не было ощущения, что это больше шоу, чем элитный турнир? Слышал мнения, что было слишком много интервью, активностей...

— Да, они стараются сделать больше шоу. Но игра, мне кажется, все равно для всех была в приоритете. Интервью и разные челленджи — это часть процесса, но шахматной составляющей все-таки было гораздо больше.

— Ты здорово играл в Эр-Рияде, но не смог пробиться в плей-офф.

— Да, но мне повезло в другом: я попал в итоговый список участников, потому что Владимир Федосеев снялся в последний момент. Удача тут мне благоволила. В группе же я начал с победы над Яном [Непомнящим], но потом уступил Левону [Ароняну] за прямой выход в плей-офф.

После этого мы вновь играли с Яном за четвертьфинал. Был напряженный матч, в котором он выиграл черными в армагеддоне. Обидно, особенно учитывая, что я вел в счете. Так что в целом мог выступить лучше, но как есть, так есть.

— В следующем году вновь постараешься отобраться на ЧМ по киберспорту?

— Да, было бы здорово, но главная цель на 2026-й — показать свои лучшие шахматы на Турнире претендентов, — сказал Есипенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
