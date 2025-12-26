Карлсен опоздал на символический первый ход на чемпионате мира по рапиду
Карлсен опоздал на символический первый ход на чемпионате мира по рапиду.
Магнус Карлсен опоздал на символический первый ход на чемпионате мира по рапиду и блицу, который стартовал сегодня в Дохе.
После церемонии открытия президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович и глава Ассоциации шахмат Катара Мохаммед Аль-Модиахи подошли к первой доске, чтобы сделать символический ход, но Карлсен отсутствовал.
Норвежца ждали несколько минут.
