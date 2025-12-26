1

Карлсен опоздал на символический первый ход на чемпионате мира по рапиду

Карлсен опоздал на символический первый ход на чемпионате мира по рапиду.

Магнус Карлсен опоздал на символический первый ход на чемпионате мира по рапиду и блицу, который стартовал сегодня в Дохе.

После церемонии открытия президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович и глава Ассоциации шахмат Катара Мохаммед Аль-Модиахи подошли к первой доске, чтобы сделать символический ход, но Карлсен отсутствовал.

Норвежца ждали несколько минут.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoФИДЕ
logoАркадий Дворкович
logoМагнус Карлсен
чемпионат мира по быстрым шахматам
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира по рапиду-2025. Непомнящий, Карлсен, Гукеш, Фируджа, Каруана, Мурзин, Жоспем, Ниманн и Дубов сыграют на турнире
сегодня, 11:00Live
Карлсен и Непомнящий сыграют на чемпионате мира по рапиду и блицу в Дохе
21 ноября, 06:30
Умер 29-летний топ-шахматист из США – почему из-за этого все переругались и при чем тут Крамник
24 октября, 02:40
Главные новости
Чемпионат мира по рапиду-2025. Непомнящий, Карлсен, Гукеш, Фируджа, Каруана, Мурзин, Жоспем, Ниманн и Дубов сыграют на турнире
сегодня, 11:00Live
Чемпионат мира по рапиду-2025 (жен). Горячкина, Лагно, Костенюк, Цзюй Вэньцзюнь, Шувалова, Тань Чжунъи сыграют на турнире
сегодня, 06:05
Грищук о Крамнике: «Для меня неприемлемо быть причастным к коллективной травле человека. А иначе то, что происходит, я назвать не могу»
вчера, 14:26
Грищук о читерстве в шахматах: «Это не как допинг в других видах спорта, а как убийство в уголовном праве»
вчера, 06:49
Следствие потребовало заочно арестовать Гарри Каспарова* по делу об оправдании терроризма
22 декабря, 16:00
Смагин о намерении Норвегии оспорить допуск россиян: «Нас в FIDE поддержали большинство стран, там нечего оспаривать»
17 декабря, 13:40
Норвегия планирует обратиться в CAS из-за решения FIDE о снятии санкций с российских шахматистов
17 декабря, 13:37
Депутат Свищев о лишении Федосеева звания мастера спорта РФ: «Логично, человек ушел и так высказывался. Значит, ему уже не нужно было оставлять связи с Россией»
16 декабря, 12:33
Сергей Карякин: «Если бы я знал, что сейчас можно будет выступать под своим флагом, я бы уже в ближайшем чемпионате мира по блицу был бы заявлен»
16 декабря, 10:26
Свищев о том, что ФИДЕ отложила рассмотрение вопроса допуска россиян: «Это неуважение. Надо навести порядок и отстоять интересы наших спортсменов»
15 декабря, 16:10
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31