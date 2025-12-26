Карлсен опоздал на символический первый ход на чемпионате мира по рапиду.

Магнус Карлсен опоздал на символический первый ход на чемпионате мира по рапиду и блицу, который стартовал сегодня в Дохе.

После церемонии открытия президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ ) Аркадий Дворкович и глава Ассоциации шахмат Катара Мохаммед Аль-Модиахи подошли к первой доске, чтобы сделать символический ход, но Карлсен отсутствовал.

Норвежца ждали несколько минут.