  • Чемпионат мира по рапиду-2025 (жен). Горячкина, Лагно, Костенюк, Цзюй Вэньцзюнь, Шувалова, Тань Чжунъи сыграют на турнире
1

Чемпионат мира по рапиду-2025 (жен). Горячкина, Лагно, Костенюк, Цзюй Вэньцзюнь, Шувалова, Тань Чжунъи сыграют на турнире

Горячкина, Лагно, Костенюк, Шувалова сыграют на женском чемпионате мира в рапиде.

С 26 по 28 декабря в Катаре пройдет женский чемпионат мира по рапиду.

Чемпионат мира по рапиду

Доха, Катар

Женщины

Начало партий – 14:00 по московскому времени (26 декабря)

Участницы

Цзюй Вэньцзюнь (Китай)

Тань Чжунъи (Китай)

Александра Горячкина (Россия)

Лэй Тинцзе (Китай)

Бибисара Асаубаева (Казахстан)

Екатерина Лагно (Россия)

Александра Костенюк (Швейцария)

Хампи Конеру (Индия)

Харика Дронавалли (Индия)

Чжу Цзиньэр (Китай)

Дивья Дешмукх (Индия)

Нана Дзагнидзе (Грузия)

Полина Шувалова (Россия)

Анна Музычук (Украина)

Мария Музычук (Украина)

Меруерт Камалиденова (Казахстан)

Лея Гарифуллина (Россия)

Карисса Йип (США)

Белла Хотенашвили (Грузия)

Теодора Иняц (Сербия)

Анастасия Боднарук (Россия)

Ирина Круш (США)

Рамешбабу Вайшали (Индия)

Валентина Гунина (Россия)

Нино Бациашвили (Грузия)

Александра Мальцевская (Польша)

Ольга Гиря (Россия)

Анна Шухман (Россия)

Алина Бивол (Россия)

Ольга Баделько (Австрия)

ПРИМЕЧАНИЕ: шахматистки сыграют 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход.

В заявку на рапид вошла 141 шахматистка. Полный список участниц – здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
