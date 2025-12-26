  • Спортс
4

Чемпионат мира по рапиду-2025. Непомнящий, Карлсен, Гукеш, Фируджа, Каруана, Мурзин, Жоспем, Ниманн и Дубов сыграют на турнире

Непомнящий, Карлсен, Гукеш, Фируджа сыграют на чемпионате мира по рапиду.

С 26 по 28 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира по рапиду.

Действующим победителем турнира является россиянин Володар Мурзин.

Чемпионат мира по рапиду

Доха, Катар

Открытый турнир

Начало партий – 14:00 по московскому времени (26 декабря)

Участники

Магнус Карлсен (Норвегия)

Ян Непомнящий (Россия)

Левон Аронян (США)

Алиреза Фируджа (Франция)

Фабиано Каруана (США)

Володар Мурзин (Россия)

Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Владислав Артемьев (Россия)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Арджун Эригайси (Индия)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Рихард Раппорт (Венгрия)

Уэсли Со (США)

Гукеш Доммараджу (Индия)

Даниил Дубов (Россия)

Аниш Гири (Нидерланды)

Александр Грищук (Россия)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Андрей Есипенко (Россия)

Хосе «Жоспем» Мартинес (Мексика)

Алексей Сарана (Сербия)

Василий Иванчук (Украина)

Дмитрий Андрейкин (Россия)

Пентала Харикришна (Индия)

Ханс Ниманн (США)

Иван Землянский (Россия)

Алексей Гребнев (Россия)

Арсений Нестеров (Россия)

Евгений Наер (Россия)

Максим Матлаков (Россия)

Александр Шиманов (Россия)

Ниджат Абасов (Азербайджан)

ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты сыграют 13 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход.

В заявку на рапид вошел 251 игрок. Полный список участников – здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
