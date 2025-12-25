Грищук о Крамнике: «Для меня неприемлемо быть причастным к коллективной травле человека. А иначе то, что происходит, я назвать не могу»

Грищук считает, что Крамник подвергся коллективной травле.

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук назвал критику в адрес 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника «коллективной травлей».

– Вот уже несколько лет экс-чемпион мира Владимир Крамник сражается с читерством, а после смерти Даниэля Народицкого подвергся жесткой критике. Какова ваша точка зрения по этому вопросу?

– Для меня неприемлемо тем или иным образом быть причастным к коллективной травле человека – а иначе то, что в последнее время делают с Крамником, я назвать не могу. В том числе не хочу продолжать сотрудничество с теми сайтами и каналами, которые в этом участвуют, – сказал Грищук.

