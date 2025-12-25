Грищук о читерстве в шахматах: «Это не как допинг в других видах спорта, а как убийство в уголовном праве»

Грищук сравнил читерство в шахматах с убийством в уголовном праве.

Российский шахматист Александр Грищук поделился мнением о читерстве в шахматах.

– Вот уже несколько лет экс-чемпион мира Владимир Крамник сражается с читерством. Какова ваша точка зрения по этому вопросу?

– Для меня неприемлемо тем или иным образом быть причастным к коллективной травле человека – а иначе то, что в последнее время делают с Крамником, я назвать не могу. В том числе не хочу продолжать сотрудничество с теми сайтами и каналами, которые в этом участвуют.

– Достаточно ли усилий прикладывает текущее руководство ФИДЕ для поддержки шахмат в целом и чистого спорта в частности?

– У меня очень скептическое отношение к нынешнему руководству ФИДЕ. К их подходу к читерству это тоже относится. Например, как можно объяснить их решение дисквалифицировать Кирилла Шевченко всего на два года – а по сути, на полтора (учитывая, что разбирательство длилось шесть месяцев)?

Очевидно, что человек читерил неоднократно. Его поймали, по сути, с поличным... Если не хотите дисквалифицировать пожизненно, то бан нужен хотя бы лет на десять. Это минимальный срок.

Нужно понимать, что читерство в шахматах – это не как допинг в других видах спорта, читерство – это как убийство в уголовном праве. Допинг дает небольшой прирост к результатам. Чтобы с его помощью стать чемпионом, нужно изначально быть одним из лучших. Да и здоровье от допинга подрывается...

А в шахматах любой начинающий с телефоном со счетом 10:0 обыграет Магнуса Карлсена, и никаких побочных эффектов! Так что какие два года за предумышленное с отягчающими? – рассказал Грищук.

