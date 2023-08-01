Шахматы могут войти в показательную программу Олимпиады-2028

Теги ФИДЕ Аркадий Дворкович Лос-Анджелес-2028 Шахматы

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил о возможном включении шахмат в показательную программу Олимпийских игр.

«Моя мечта – увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами вне зависимости от формата. 

Определенно, это будет формат скоростных соревнований, и они станут главными для быстрых шахмат. Мы сможем сохранить традиции и, кроме того, обрести свою олимпийскую историю.

Нам нечего терять. МОК любит шахматы – у них нет ненависти к нам и нежелания включать в программу.

Наша цель на любой следующей Олимпиаде – стать частью показательных видов или культурной программы, где шахматы могут появиться уже в Лос-Анджелесе (месте проведения летней Олимпиады-2028 – Sports.ru).

Мы ежедневно работаем со специальной комиссией. Мы серьезно относимся к этому вопросу и знаем, что это займет время»», – рассказал Дворкович.

Соревнования в рамках показательных видов спорта могут проходить во время Олимпийских игр, но не входят в их официальную программу.

 

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