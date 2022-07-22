Grand Chess Tour. Загреб. Непомнящий, Карлсен, Фируджа, ван Форест, Со и Вашье-Лаграв сыграют блиц-турнир

23-24 июля на третьем этапе шахматного Grand Chess Tour в Загребе пройдет блиц-турнир с участием российского гроссмейстера Яна Непомнящего.
Йорден ван Форест из Нидерландов лидирует по итогам соревнований в рапиде.
Grand Chess Tour
3-й этап
SuperUnited Rapid & Blitz
Загреб, Хорватия
Блиц
Начало партий – 16:00 по московскому времени.
Положение после турнира в рапиде
1. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 12
2-4. Магнус Карлсен (Норвегия) – 11
2-4. Алиреза Фируджа (Франция) – 11
2-4. Уэсли Со (США) – 11
5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 10
6. Ян Непомнящий (Россия) – 9
7. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 8
8. Леньер Домингес (США) – 7
9. Иван Шарич (Хорватия) – 6
10. Веселин Топалов (Болгария) – 5
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в блице – 5 минут с добавлением 2 секунд на каждый ход. За два дня шахматисты сыграют 18 раундов по круговой системе.