Grand Chess Tour. Загреб. Непомнящий, Карлсен, Фируджа, ван Форест, Со и Вашье-Лаграв сыграют блиц-турнир

23-24 июля на третьем этапе шахматного Grand Chess Tour в Загребе пройдет блиц-турнир с участием российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

Йорден ван Форест из Нидерландов лидирует по итогам соревнований в рапиде.

Grand Chess Tour

3-й этап

SuperUnited Rapid & Blitz

Загреб, Хорватия

Блиц

Начало партий – 16:00 по московскому времени.

Положение после турнира в рапиде

1. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 12

2-4. Магнус Карлсен (Норвегия) – 11

2-4. Алиреза Фируджа (Франция) – 11

2-4. Уэсли Со (США) – 11

5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 10

6. Ян Непомнящий (Россия) – 9

7. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 8

8. Леньер Домингес (США) – 7

9. Иван Шарич (Хорватия) – 6

10. Веселин Топалов (Болгария) – 5

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в блице – 5 минут с добавлением 2 секунд на каждый ход. За два дня шахматисты сыграют 18 раундов по круговой системе.