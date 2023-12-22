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Тактическое превью по вечеру бокса в Эр-Рияде от автора блога «Триллер в Маниле» на Sports.ru Андрея Голышева. Все, что нужно знать о главных боях на последнем крупном турнире в 2023 году, где 23 декабря подерутся Дмитрий Бивол, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.
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Все о турнире
Вечер бокса в Эр-Рияде

4

Энтони Джошуа – Отто Валлин

Тяжелый вес

Энтони Джошуа проводит третий поединок за год и набирается уверенности после двух поражений от Александра Усика. Новый соперник – неудобный левша Отто Валлин, давший конкурентный бой Тайсону Фьюри.

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Джошуа
Джошуа
Рост
198
Возраст
34
Процент побед нокаутом: 88%\nВыброшенных ударов за раунд: 38,1Пропущенных ударов за раунд: 7,6Средняя продолжительность боя: 5,3 раунда
Рич
208
Рекорд
26-3
Процент побед нокаутом: 88%\nВыброшенных ударов за раунд: 38,1Пропущенных ударов за раунд: 7,6Средняя продолжительность боя: 5,3 раунда
vs
Валлин
Валлин
Рост
197
Возраст
33
Процент побед нокаутом: 54%Раундов за карьеру: 157Точных ударов против Тайсона Фьюри (больше всех): 127Количество 12-раундовых поединков: 4
Рич
198
Рекорд
26-1
Процент побед нокаутом: 54%Раундов за карьеру: 157Точных ударов против Тайсона Фьюри (больше всех): 127Количество 12-раундовых поединков: 4
4.5

Деонтей Уайлдер – Джозеф Паркер

Тяжелый вес

Главный панчер тяжелого веса против бывшего чемпиона, который стремится вернуться в элиту дивизиона.

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Уайлдер
Уайлдер
Рост
201
Возраст
38
Процент побед нокаутом: 98%Процент точных ударов: 36,7%Пропущенных ударов за раунд: 8,3Средняя продолжительность боя: 3,5 раунда
Рич
211
Рекорд
43-2-1
Процент побед нокаутом: 98%Процент точных ударов: 36,7%Пропущенных ударов за раунд: 8,3Средняя продолжительность боя: 3,5 раунда
vs
Паркер
Паркер
Рост
193
Возраст
31
Процент побед нокаутом: 70%Процент точных ударов: 27,7%Выброшенных ударов за раунд: 45,1Пропущенных ударов за раунд: 11,3
Рич
193
Рекорд
33-3
Процент побед нокаутом: 70%Процент точных ударов: 27,7%Выброшенных ударов за раунд: 45,1Пропущенных ударов за раунд: 11,3
3.5

Дмитрий Бивол – Линдон Артур

Полутяжелый вес

Главный российский технарь защищает титул против крепкого, но невыдающегося претендента.

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Бивол
Бивол
Рост
183
Возраст
32
Процент побед нокаутом: 52%Точных ударов за раунд: 17,1Пропущенных ударов за раунд: 5,6Процент попаданий соперника: 12,7%
Рич
183
Рекорд
21-0
Процент побед нокаутом: 52%Точных ударов за раунд: 17,1Пропущенных ударов за раунд: 5,6Процент попаданий соперника: 12,7%
vs
Артур
Артур
Рост
182
Возраст
32
Процент побед нокаутом: 70%Раундов за карьеру: 115Количество 12-раундовых поединков: 5Поражений нокаутом: 1 (четвертый раунд)
Рич
188
Рекорд
23-1
Процент побед нокаутом: 70%Раундов за карьеру: 115Количество 12-раундовых поединков: 5Поражений нокаутом: 1 (четвертый раунд)
4

Даниэль Дюбуа – Джарелл Миллер

Тяжелый вес

Дюбуа возвращается после поражения от Александра Усика, его противник – скандальный панчер под 150 кг.

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Дюбуа
Дюбуа
Рост
196
Возраст
26
Процент побед нокаутом: 95%Побед нокаутом до пятого раунда: 16Поражений нокаутом: 2Средняя продолжительность боя: 3,4 раунда
Рич
198
Рекорд
19-2
Процент побед нокаутом: 95%Побед нокаутом до пятого раунда: 16Поражений нокаутом: 2Средняя продолжительность боя: 3,4 раунда
vs
Миллер
Миллер
Рост
193
Возраст
35
Процент побед нокаутом: 85%Побед нокаутом до пятого раунда: 18Количество 12-раундовых поединков: 4Рекорд в кикбоксинге: 22-2
Рич
198
Рекорд
26-0-1
Процент побед нокаутом: 85%Побед нокаутом до пятого раунда: 18Количество 12-раундовых поединков: 4Рекорд в кикбоксинге: 22-2
2

Филипп Хргович – Марк де Мори

Тяжелый вес

Восходящая звезда тяжелого веса против 40-летнего ветерана, который проигрывал еще Дэвиду Хэю.

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Хргович
Хргович
Рост
198
Возраст
31
Процент побед нокаутом: 81%Побед нокаутом до пятого раунда: 11Раундов за карьеру: 73Пропущенных ударов за раунд (против Чжилея): 12,8
Рич
208
Рекорд
16-0
Процент побед нокаутом: 81%Побед нокаутом до пятого раунда: 11Раундов за карьеру: 73Пропущенных ударов за раунд (против Чжилея): 12,8
vs
де Мори
де Мори
Рост
188
Возраст
41
Процент побед нокаутом: 88%Поражений нокаутом: 2Поражение ТКО (против Хэя): 2:11 первого раундаРекорд последних 10 боев: 10-0, 9 нокаутов
Рекорд
41-2-2
Процент побед нокаутом: 88%Поражений нокаутом: 2Поражение ТКО (против Хэя): 2:11 первого раундаРекорд последних 10 боев: 10-0, 9 нокаутов
3.5

Арсланбек Махмудов – Агит Кабайел

Тяжелый вес

Непобежденный боксер против непобежденного панчера. Для Махмудова это возможность всерьез заявить о себе, а для Кабайела – не быть окончательно забытым.

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Махмудов
Махмудов
Рост
197
Возраст
34
Процент побед нокаутом: 94%Побед нокаутом до пятого раунда: 15Раундов за карьеру: 42Количество 12-раундовых поединков: 0
Рич
197
Рекорд
18-0
Процент побед нокаутом: 94%Побед нокаутом до пятого раунда: 15Раундов за карьеру: 42Количество 12-раундовых поединков: 0
vs
Кабайел
Кабайел
Рост
191
Возраст
31
Процент побед нокаутом: 65%Раундов за карьеру: 115Количество 12-раундовых поединков: 7Досрочных побед в 12-раундовых поединках: 3
Рекорд
23-0
Процент побед нокаутом: 65%Раундов за карьеру: 115Количество 12-раундовых поединков: 7Досрочных побед в 12-раундовых поединках: 3
12 комментариев
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Такое событие крутое и так мало о нём пишут. Одно только промо круче чем последний турнир UFC.
+12
0
+12
Ждем мощной зарубы!
+4
0
+4
Что ещё за рич ? Можно по-русски ? Или это настолько устоявшийся термин ? Не уж то это пресловутый размах рук ? Могли бы немного подтянуть словарный запас русского языка в своих школах журналистики или там не приветствуется ?
+8
-4
+4
И нигде не указано время, ясно
+4
0
+4
Ответ tukkirila
А как английское reach превратилось в непонятный "ритч"?
Знаем про ошибку (она только в мобильной версии). Поправим. Спасибо!
+3
0
+3
А как английское reach превратилось в непонятный "ритч"?
+2
0
+2
Один из лучших кардов за последние годы! Ждем!!
+2
0
+2
норм тема, только по телеку врядли увидим(((((
+1
0
+1
Ответ Анатолий Конь
Что ещё за рич ? Можно по-русски ? Или это настолько устоявшийся термин ? Не уж то это пресловутый размах рук ? Могли бы немного подтянуть словарный запас русского языка в своих школах журналистики или там не приветствуется ?
Абсолютно устоявшийся в боксерской среде. Настолько, что я прям удивлен Вашему каменту.
+2
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Какой такой рич, пишите по-русски!
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где смотреть? во сколько начало?
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