Энтони Джошуа проводит третий поединок за год и набирается уверенности после двух поражений от Александра Усика. Новый соперник – неудобный левша Отто Валлин, давший конкурентный бой Тайсону Фьюри.
Главный панчер тяжелого веса против бывшего чемпиона, который стремится вернуться в элиту дивизиона.
Дюбуа возвращается после поражения от Александра Усика, его противник – скандальный панчер под 150 кг.
Непобежденный боксер против непобежденного панчера. Для Махмудова это возможность всерьез заявить о себе, а для Кабайела – не быть окончательно забытым.