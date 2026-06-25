Возвращение Шаблия и брат Забита, который «намного сильнее его». Пестрый турнир PFL в Сан-Диего

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В PFL собрали приличный кард на турнир 28 июня в Сан-Диего. Он особенно интересен для фанатов из России: мы увидим два поединка с нашими бойцами – Александром Шаблием и Хасаном Магомедшариповым . В прелимах подерется Сарварджон Хамидов из Таджикистана, а в главном событии Эй Джей Макки встретится с казахом Саламатом Исбулаевым.

Болеем за них в Okko!

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Мы давно не видели Александра Шаблия в клетке и мало слышали о нем за последние два года. В 2024-м он шел на серии из девяти побед, начавшейся еще в 2017-м. За семь лет Шаблий добавил много приличных имен в рекорд: побил Тофика Мусаева, Бретта Примуса, Патрики Фрейре и, кстати, Алфи Дэвиса.

Первый поединок против будущего соперника Шаблий провел в мае 2021-го. Бой прошел в традиционных для ковидных времен условиях – без зрителей. Шаблий гонял Дэвиса по клетке, в привычном стиле много боксировал, переводил в партер и несколько раз плотно попал ударами с разворота ногой, забрав победу решением. Повтор лучших моментов того боя можно посмотреть в группе Okko MMA в ВК.

В сентябре 2024-го Шаблий встретился с Усманом Нурмагомедовым. Тот поединок считался серьезной проверкой для Нурмагомедова – промоутер Камил Гаджиев тогда расценивал шансы как 55 на 45, а боец Эдуард Вартанян вообще считал Шаблия фаворитом. Но Нурмагомедов провел поединок уверенно. Продержал Шаблия на дистанции с помощью киков и выиграл по очкам, хотя не добился серьезного успеха в борьбе.

С тех пор Шаблий мог провести два боя, но оба раза снимался. Против Бретта Примуса причиной стали проблемы со здоровьем, а поединок против Акойдана Дуке отменился из-за трудностей с визой. Но теперь все в порядке – Шаблий готов к бою.

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«Скажу вам так: у Забита Магомедшарипова есть брат Хасан, который намного сильнее его. Он дерется в PFL, ему 24 года. У него такой же стиль, как и у Забита, но больше бензобак, лучше борьба и грэпплинг. Даже ударка у него сильнее. Уверен, он может прийти в UFC прямо сейчас и попасть в топ-5», – так говорил про Хасана Магомедшарипова менеджер Али Абдель-Азиз еще два года назад.

Магомедшарипов – вероятно, один из самых интересных проспектов PFL прямо сейчас. Непобежденный высоченный полулегковес, который технично работает и в стойке, и в партере, задает высокий темп и держит его – Хасан может стать угрозой не только для топов PFL, но и со временем в UFC.

В последние пару лет Магомедшарипов испытывал трудности с боями. Где-то снимался сам, где-то подводили соперники. Форму помог набрать турнир ACBJJ 18, в рамках которого он победил чемпиона лиги Naiza Нурбека Кабдрахманова в схватке по грэпплингу. Теперь Магомедшарипов готов вернуться и в смешанные единоборства. Соперник – 32-летний Джошуа Уимс с рекордом 14-6.

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Главная звезда карда – 31-летний Эй Джей Макки. Когда-то его считали одним из самых трудных потенциальных соперников для Усмана Нурмагомедова, но после поражения от Пола Хьюза он отдалился от титульного поединка. Победа над непобежденным Исбулаевым может вернуть его в гонку.

Представитель Казахстана Саламат Исбулаев (12-0 в MMA) ворвался в топовые бои PFL без промедлений. В первом поединке его свели с опытным Хесусом Пинедо – Исбулаев брутально финишировал его локтями из распятия, а уже во втором он получил настоящую звезду промоушена в лице Эй Джея Макки. Заслуженно – Исбулаев по-прежнему не проигрывал, а его соперники ни разу не добирались даже до судейского решения.

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Для тех, кто будет смотреть турнир с самого начала, есть еще пара интересных боев. Например, подерется Сарваджон Хамидов из Таджикистана – бойца с рекордом 16-1 попытается остановить американец Джастин Ветцелл.

Фото: Gettyimages /Cooper Neill / Contributor, David Fitzgerald / Contributor

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