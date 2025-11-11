Поговорили с врачами и сокомандником.

Ислам Махачев может сделать то, чего прежде не делал ни один россиянин – улететь в космос (по меркам ММА), став чемпионом во второй для себя весовой категории. Формально это будет немного отличаться от успеха Конора Макгрегора или Даниэля Кормье, которые делали то же самое, сохраняя статус чемпиона в прошлой весовой.

Махачев пошел навстречу UFC и добровольно оставил пояс в легком весе, переходя в полусреднюю категорию. И если Конор или Кормье, проигрывая, сохраняли бы первый титул, то Махачев в случае проигрыша останется без поясов вообще, поэтому в его команде к переходу в новую весовую относятся не как к эксперименту и авантюре, а со всей серьезностью.

Что такое поменять весовую в UFC?

Переход в следующий вес означает, что 14 ноября на официальной процедуре взвешивания в отеле, где живут бойцы, Исламу Махачеву нужно будет встать на весы и впервые в UFC показать не 70,3 кг, а 77,1 кг. И, что важнее, то же самое сделает его соперник Джек Делла Маддалена.

В команде Хабиба, где всегда делали акцент на прикладные тренировки и боевую практику, даже не скрывают главный принцип подготовки. Завирусилось видео из зала, где Махачев говорит Хабибу: «Все было хорошо, пока ты не приехал». Но там же Махачев проговаривает очень важный способ приготовиться к другой категории: «Веса больше, Берхамов весит 91 кг, а раньше я работал с пацанами, которые весили максимум 83-84 кг».

Легко заметить, что Махачев окружил себя спарринг-партнерами как раз из полусреднего веса: Мухаммад Берхамов (16-3 в ММА, ростом точно как Маддалена) и Абубакар Нурмагомедов (17-4, 180 см). И высокими представителями легкого дивизиона: Амру Магомедов и Усман Нурмагомедов – оба не ниже 180 см.

Рассказывая Спортсу” о нюансах перехода в следующую весовую категорию, нутрициолог и тренер по специальной физподготовке в единоборствах Александр Ладыгин отмечает, что, по сути, для бойца важно набрать не только массу, но и увеличить силовые показатели. Если совсем просто: вы должны не только весить 77 кг, но суметь поднять, оттолкнуть и удержать соперника, который теперь тоже стал тяжелее и сильнее на фоне прежних оппонентов. И в этом случае более крупные спарринг-партнеры – максимально правильное решение.

Еще раз напомним: до взвешивания боец обычно на 10-20 кг тяжелее лимита категории. За 30 часов между взвешиванием и боем можно восстановить 8-13 кг. И если Ислам Махачев между боями может быть 82-83 кг, а в клетке – 79-80, то Маддалена, вероятно, уходит за 90 в межсезонье и заходит в октагон 87 или 89-килограммовым. Учитывая, что в команде Хабиба к боям относятся профессионально, Махачев постарается подобраться поближе к этим параметрам.

«Всю жизнь я был обязан думать, что ем на обед. Сейчас могу наслаждаться подготовкой, кушать все, что захочу. [Раньше] ощущал, что восстановиться перед боем полностью не выходит. Те, кто сбрасывает больше 10 кг, никогда не восстанавливаются на 100%», – говорил Махачев о смене весовой. И если вы дочитаете до конца, поймете, что «есть все, что хочу» это даже не половина успеха.

«Идеально за два месяца до взвешивания быть 93 кг». Как набрать вес, если вы боец ММА?

Что здесь важно? Во-первых, рост и вес до некоторой степени взаимосвязаны. Парадоксально звучит, но привязка человека к весовой категории частично определяется ростом и длиной конечностей. Теоретически мы можем сделать тяжеловесом бойца с ростом 170 см, но он будет катастрофически проигрывать всем в габаритах.

Во-вторых, сам вес может складываться из мышц и из жира. Идеально, если вы переходите в следующую весовую, нарастить как можно больше именно мышечной массы. Жир физиологи называют балластом и, чтобы его набрать, достаточно просто есть и не тренироваться.

– Если мы берем грамотный переход в другую весовую, – объясняет Ладыгин, работавший с Арманом Царукяном и Марифом Пираевым, – то считать граммы белка в ежедневном рационе будет даже более важным, чем килограммы на штанге. Потому что если мы просто проводим тяжелые тренировки без расчетов в питании, то в лучшем случае не вырастем, а в худшем – получим травму.

– Я слышал, что человек может набрать массу, но есть риски потерять скорость, ловкость и даже технику.

– Если посетитель тренажерного зала просто стремится к увеличению объема мышечной массы, то боец ММА может применять совсем другой тренинг, даже относительно выбора упражнений, и они будут давать эффект. Например, если мы развиваем плечи, не очень правильно делать классические отведения с гантелями. Куда продуктивнее использовать лэндмайн жим [один конец грифа штанги располагается на полу или в специальном подвижном фиксаторе, рукой человек толкает второй конец примерно под углом в 30-45°].

– Александр Волков рассказывал, что сейчас почти отказался от всех классических упражнений вроде становой тяги и делает только то, что повторяет движения в поединке. Но все равно растет.

– Это 100% так. Необязательно выполнять тот же самый жим лежа в той амплитуде, когда мы очень сильно растягиваем мышцу. Или боксеры часто делают так называемые частичные приседания. Потому что при приседаниях в полной амплитуде ты получаешь очень скованный закаченный таз.

А, делая приседания в неполной амплитуде, садясь на плиобокс, боксеры улучшают необходимый для себя взрыв, имитируя движение, похожее на движение ногами при ударе. По сути, мы повторяем взрывное движение бедра, но можем создавать прогрессию от недели к неделе, увеличивать отягощение или количество повторений.

– Чисто теоретически он ведь может становиться сильнее, но не увеличивать мышечную массу?

– Это очень интересная тема, потому что сила напрямую не связана с массой. Формально, да, ты можешь оставаться легковесом, но поработать над силовыми показателями. Мне кажется, конкретно в случае с единоборствами увеличение мышечной массы в большей степени даже связано с тем, чтобы работа соперника усложнялась, чтобы оппоненту приходилось бороться с человеком, который весит, условно, не 79, а 87 кг.

– 18 января Махачев показал на весах 70,3 кг. В начале мая он узнал, что подерется в категории до 77 кг. А 15 ноября – сделает на весах 77 кг. Этого времени хватит, чтобы правильно набрать вес и увеличить силовые показатели?

– Во-первых, ни я, ни вы не уверены, что он не узнал про это раньше. Во-вторых, все очень индивидуально. У меня были клиенты, которые и за 2-3 месяца показывали очень сильный прирост…

– Но Исламу 34 года и он сдает допинг-тесты.

– И, в-третьих, мы говорим уже о хорошем квалифицированном атлете, который при этом вряд ли прицельно работал над тем, чтобы стать сильнее и больше. И у него здесь очень хороший потенциал. Полагаю, его адаптации пройдут очень быстро. Он определенно расположен к набору мышечной массы, хорошо сложен. По той информации, которую я слышу от знакомых, он очень сильный. Я бы предположил, что он потратил первые несколько месяцев на прибавку в силе и стал тяжелее, а сейчас как раз занимается прикладными тренировками, уже с новыми параметрами.

– С какого веса вы бы считали адекватным начинать сгонку, чтобы не потерять все наработанное?

– Идеально, если за два месяца до взвешивания он будет около 90-92 кг, даже 93 вполне приемлемо. Тогда мы можем начинать плавно спускаться. А за неделю до взвешивания, по моим расчетам, лучше всего быть на 5-7 кг тяжелее категории. Тогда можно согнать, не перегружая организм и сохранив максимум кондиций. Потому что все, что мы восстановим, не зависит напрямую от того, как много потеряли в последний день. Наша задача – обезводиться и вывести из организма весь гликоген, накопленный в мышцах и печени.

«Мы рискуем связками и сухожилиями». Врач объясняет, опасно ли бойцу менять весовую

Врач Валентин Белявский работал в футбольном клубе, потом – в бойцовской лиге АСВ, а теперь ведет частную практику и регулярно консультирует спортсменов. Вот его взгляд:

– Суперзвезда UFC Жорж Сен-Пьер однажды сменил весовую категорию и говорил, что приобрел язвенный колит от большого количества пищи и от переизбытка белка. Рискует ли Махачев?

– Язвенный колит от переизбытка пищи – точно неверное предположение. Только если он переедал нездоровой еды. С большим количеством белка возрастет нагрузка на почки, на печень, в целом может быть белковая интоксикация, но есть адекватные способы купировать риски. Если набирать необходимое количество белка одной бараниной, конечно, будут проблемы с пищеварением. В идеале на 1 грамм белка получать 3 грамма клетчатки. Это чисто физически большие объемы пищи. Но можно находить способы. Плюс необходимы различные витамины, чтобы все это усваивалось.

– Могут ли быть риски для опорно-двигательного аппарата? Я слышал, что связки иногда не успевают за мышцами, ставшими более мощными.

– Мы рискуем связками и сухожилиями, да. Они могут не успеть адаптироваться к увеличению мышечной массы. Силы становится больше, весишь больше, нагрузка больше. А связочно-сухожильному аппарату нужно больше времени, чтобы адаптироваться. Если увеличить мышечную массу мы можем, условно говоря, за полгода, то сухожилия и связки за такой срок адаптироваться не успеют. В меньшей степени, но это даже касается и костей. Но я говорю, что это какой-то процент риска и довольно адекватный, то есть это не обязательно произойдет.

– Махачеву 34 года. Можно ли в этом возрасте без фармподдержки набирать мышечную массу и прибавлять в силе?

– Это индивидуально. Для одного человека – сложно. А может быть человек, у которого окажется настолько хороший андрогенный фон, что с ним можно прогрессировать еще очень долго. У меня есть пациенты, которые приходили в 40-45, чтобы проконсультироваться насчет определенных препаратов. Я смотрел их анализы и буквально отговаривал. Потому что у них были запредельные цифры тестостерона – и свободного, и общего. Глобально в популяции в 30 лет наблюдается первый пик снижения, в 35 – второй, но в целом каждый здесь будет индивидуален.

Узнали у друга и бывшего диетолога Махачева, как все было

Мурад Мачаев сам был одним из лучших легковесов России, а сейчас тренирует в школе Абдулманапа Нурмагомедова, владеет бургерной в Махачкале, а в 2019 году оказался одним из первых бойцов, кто понял, что такое «считать калории». В интервью об этом в то время доводилось слышать крайне редко.

– Как профессиональный спортсмен объясните, в чем сложность, когда дерешься с человеком на категорию выше?

– На самом деле во всем будет разница. В физике в первую очередь. Когда дерешься с более тяжелым человеком, устаешь быстрее. Чувствуешь, что тебя могут просто продавливать в каких-то положениях. Где-то раньше хватало сил, а теперь не вытягиваешь. Где-то спокойно мог проходить в лучшую позицию, а теперь тебя могут легко одной рукой оттолкнуть. Внизу просто физикой продавливают там, где ты мог защититься. А в стойке – влияет антропометрия.

Но, думаю, Ислам будет быстрее по скорости. И, если сгонка получится легкой, это хорошо скажется на функционале.

– Можно ли это отыграть за счет техники? Условно, сможет ли Махачев сделать бросок, который он проводил Дастину Порье, человеку из 77 кг?

– Тут роль играет база человека. Если бы Маддалена был базовым борцом, Исламу провести такой тейкдаун было бы тяжело. Но он ударник, так что Ислам, думаю, такой тейкдаун проведет. В стойке Маддалена будет опасен.

– Кто лучший ударник среди спарринг-партнеров Ислама?

– Думаю, Магомед Зайнуков. Двукратный чемпион мира по тайскому боксу в любителях и профессионалах, заслуженный мастер спорта.

– Вы же были диетологом Ислама перед боем с Арманом Царукяном. Он рассказывал, что вы разобрались, как считать калории?

– Самое смешное, что я в этом разобрался, когда оставил профессиональный спорт. Стал чуть-чуть изучать, углубился в проблему здорового питания и многое открыл для себя. Но сейчас у него есть диетолог от UFC, Чарльз, считается одним из лучших специалистов в мире. Ислам с ним консультируется.

– Для Ислама много есть – большая проблема? Я слышал, что в таком случае питание становится работой.

– Он набрал порядка 5 кг, а хотел – 7. Чуть-чуть не смог, сколько хотел. Это тяжело. У него долго-долго стоял вес или поднимался по чуть-чуть. Потому что приходилось делать кач, потом – тренировки для взрыва, для скорости, а они много энергии забирают. Ислам купил блендер, таскал его с собой и после каждой тренировки делал коктейли с бананом, протеином, гейнером.

– А в весах прогрессировал?

– Да, естественно. У нас сейчас очень хороший тренер по физподготовке – Сейфулла. Умеет ментально переключить бойца. Дать игровую разминку, и ты сам не замечаешь, как переключаешься.

– Как думаете, какой вес у Ислама будет в бою?

– Думаю, в районе 84 кг. Мы списывались недавно, он даже сейчас в лагере около 87 кг и для полусреднего веса не очень большой. И это у него даже сгонка не началась.

Махачев станет двойным чемпионом UFC, если победит Маддалену? Все сложнее, чем кажется

