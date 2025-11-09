Махачев – главный российский мем в UFC

Легенда вирусных видео.

Ислам Махачев – второй номер рейтинга P4P и один из самых популярных бойцов мира. В инстаграме у него 10,9 млн подписчиков (третий среди действующих бойцов UFC), а смешные нарезки с Махачевым собирают сотни тысяч просмотров.

Но Махачев не всегда был таким популярным и открытым. Когда все изменилось?

Махачев – интроверт, прятавшийся в тени Хабиба. Он боялся говорить по-английски, но вызывал на бой Мейвезера и Леснара

Пока Хабиб еще выступал в UFC, Махачев оставался в тени лучшего друга. Даже после ухода Нурмагомедова звездой сразу не стал: долго считался его преемником – фамилию Махачева большинство не знало.

Махачев выглядел скучно: давал безэмоциональные интервью – как скромный и воспитанным парень, но без харизмы. При этом близкие заверяли, что Махачев – главный шутник в команде, но на публике стесняется.

Из-за этого он уже в юности выглядел антиподом Хабиба. Пока тот уверенно говорил на камеру, Махачев нервно поправлял прическу на фоне:

«По характеру они разные. Хабиб сам говорил, что у него в жизни было много разборок – про Ислама я такого сказать не могу. Махачев – тихий, спокойной и добрый. Хабиб же мог наказать, по шее дать тому, кто провинился. Ислам – другой», – вспоминал тренер Магомед Магомедов.

После ухода из UFC Хабиб активно продвигал Махачева: говорил о нем в интервью и писал Уайту, требуя титульник. Но Махачев тоже старался – в 2021-м, победив Дрю Добера, на ломаном английском вызвал на бой боксера Флойда Мейвезера. Видео стало мемом из-за неловкости Махачева, хотя до этого он уже вызывал экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Брока Леснара.

Оба раза – в 2018-м и 2021-м – рядом стоял Хабиб и сконфуженно улыбался. По лицу читалось, что эти фразы они с Махачевым репетировали:

Со стороны не понять, как тяжело Махачеву дались эти вызовы. Первое время он так боялся говорить по-английски, что в США стеснялся незнакомцев: «Я просто надевал наушники, чтобы со мной никто не заговорил, потому что ничего не мог ответить. Никуда не ходил, стеснялся, никого не понимал».

Зато в русскоязычной команде Махачев – душа компании. Боец и тренер Эльдар Эльдаров вспоминал, как Ислам жестко разыграл одноклубника: «Был случай, когда один парень гонял вес. Вы же знаете, как это тяжело, а Ислам подошел и сказал, что есть такая таблетка, выпиваешь – и начинаешь потеть сильнее, вес лучше уходит. Человек доверился, взял таблетку, а это было слабительное. Выпил, и мы его два дня в зале после этого не видели. Он сильно разозлился, говорил, что ему было не до смеха».

После чемпионства Махачев стал мемом. Помог Кормье – их забавные интервью порвали интернет

С 2022-го медийность Махачева стала стремительно расти. В мае у него было меньше 4 млн подписчиков. За 3,5 года их стало почти 11 млн – помогли завоевание пояса и четыре успешные защиты.

Без тени Хабиба фанаты взглянули на Махачева по-новому. Они описывают его как «unintentionally funny» [«непреднамеренно смешной»]. Махачев становился героем мемов, хотя даже не пытался шутить.

В соцсетях вирусились видео, как Махачев странно ведет себя на публике: открывает рот и смотрит в одну точку – словно компьютер, ушедший в спящий режим. Особенно нашумело видео, когда Махачев «отключился» на турнире UFC рядом с Хабибом. Фанаты сделали нарезку: наложили музыку из «Секретных материалов» и пошутили: «Махачев видит то, что недоступно обычным смертным».

Позже Махачев объяснил, почему сидел возле октагона UFC с открытым ртом: «Нам сказали, что Хабиба будут награждать. Поэтому мы на этом турнире где-то 7 часов сидели, с первого боя, ждали. Я уже запаренный сидел».

Со временем Махачев подтянул английский и стал веселиться в интервью. Оказалось, он с чувством юмора, а раскрыл его – Даниэль Кормье. Как полагается интроверту, Махачеву тяжело с малознакомыми интервьюерами. Зато с Кормье, другом из зала АКА, вел себя более естественно. Кормье взял у Махачева серию интервью, в которых раскрыл его по-новому.

Хитом стала фраза Махачева про сына Кормье: он посоветовал отправить того в Дагестан, чтобы поставить базу борьбы. Кормье предупредил, что не отправит сына одного и точно не надолго – максимум пару недель. Но Махачев выдал легендарную фразу: «Отправь сына в Дагестан на 2-3 года и забудь. Можешь звонить ему раз в полгода».

Это стало мемом – теперь так пишут про любых не слишком маскулинных мужчин в соцсетях. И шутят, что хотят отправить сыновей в Дагестан, но не знают, как убедить в этом жен:

В интервью Кормье с Махачевым родились и другие шедевры. Он назвал BMF «поясом для бомжей», а черный пояс Порье по джиу-джитсу – фейком: «И это черный пояс? Кто его дал ему, брат? Это нужно проверить».

Но больше всего достается самому Кормье, которого Махачев прожаривает за лишний вес. Советует почаще ходить в зал, играть в футбол вместо гольфа и сесть на диету. Кормье отвечает: говорит, что доминирует над Махачевым в борьбе на тренировках, на что тот каждый раз забавно удивляется.

Однажды Махачев чуть не поперхнулся едой, когда Кормье сказал – в ответ на то, как Махачев расхваливал борцов-соотечественников: «Почему я постоянно разношу тебя на тренировках? Я ведь не из Дагестана».

Махачев создал уникальный трэшток – прожаривает соперников без грязи. Волкановски досталось больше всех

Кормье раскрепостил Махачева – теперь он забавный не только с ним. Когда в ролике для UFC бойцов спросили, победят ли они кенгуру, все ответили буднично. Но Махачев превзошел в комичности даже Шона Стрикленда. С удивительно серьезным видом он выдал аналитику: «Я финиширую кенгуру сабмишеном. Знаю, что у него хорошая ударка. Но никто не проверял грэпплинг».

В комментариях англоязычные фанаты в восторге:

● «Я финиширую кенгуру сабмишеном» – самое безумное, что вы можете услышать за весь день»;

● «Брат, кто дал этому кенгуру черный пояс?» [отсылка к прожарке Порье];

● «Брат, в Австралии нет борьбы. Отправь кенгуру на 2-3 года в Дагестан и забудь»;

● «Ислам даже не понимает, насколько он забавный».

Другое вирусное видео: в онлайн-интервью Махачев неожиданно спросил, что за мужчина сидит со включенной камерой: «Брат, кто этот парень? У него нет вопросов – он просто сидит и слушает». Это был организатор видеозвонка – после реплики он удивленно застыл. В комментариях шутят: «Самый пугающий момент в жизни».

Махачев никогда не использовал грязный трэшток, но последние годы научился прожаривать соперников. Натренировался на Кормье, а теперь достается всем соперникам Махачева.

Волкановски он говорил, что в Австралии нет борьбы, смеялся над его низким ростом. Когда Кормье заверил, что в жизни Волкановски намного больше, чем на экране, Махачев парировал: «Потому что он ходит в больших ботинках».

Трэшток Махачева полюбился фанатам – он освоил английский и теперь веселит их умышленно. Никогда не переходит грань, но старается не молчать. В отличие от Анкалаева, Махачеву не нужен менеджер, чтобы рождать меткие панчи.

«Мне кажется, Махачев охрененно смешной. Я люблю его интервью, у него есть чувство юмора. Раньше у него это получалось случайно и неосознанно, а теперь это образ. Бывает, что он говорит что-то, а оно случайно оказывается смешным. Но теперь он делает это специально», – признает экс-чемпион UFC Ти Джей Диллашоу.

***

Ближайший бой Махачев проведет против Джека Делла Маддалены на UFC 322 в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября. Смотрите его на Кинопоиске в эфире Матч! Боец.

Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?

Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger

Реклама 18+. ООО «КИНОПОИСК»