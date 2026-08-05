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  4. Федерация бокса Украины направила протест в World Boxing на возвращение российских боксеров к соревнованиям с флагом и гимном

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Федерация бокса Украины направила протест в World Boxing на возвращение российских боксеров к соревнованиям с флагом и гимном

Федерация бокса Украины отреагировала на возвращение российских боксеров к международным соревнованиям.

«Федерация бокса Украины категорически не поддерживает решение World Boxing вернуть русских спортсменов к международным соревнованиям под национальными символами.

Официальный протест уже отправлен. Мы продолжим последовательно защищать интересы украинского бокса и основные ценности международного спорта», – говорится в заявлении.

30 июля World Boxing допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях с национальным флагом и гимном.

Полный разбан российского бокса – вернули и флаг, и гимн!

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
logoСборная России по боксу
logoбокс

Комментарии

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Почему одни из самых крепких людей - боксеры - ещё не на фронте, раз такие принципиальные?
ОтветАль Шинник
Почему одни из самых крепких людей - боксеры - ещё не на фронте, раз такие принципиальные?
Потому что там лучше старенький ТТ, чем уроки каратэ)
ОтветАль Шинник
Почему одни из самых крепких людей - боксеры - ещё не на фронте, раз такие принципиальные?
Вполне возможно, что такая "принципиальность" позволяет оставаться лиц в гражданском статусе. А вот молчание - прямая дорога на фронт
В ближайшее время все наши вернутся, укронытье теперь будет фоновой музыкой мирового спорта.
Насмешили! Вы б ещё попрыгали в знак протеста!
ОтветEvgen Vynokurov
Насмешили! Вы б ещё попрыгали в знак протеста!
Обязательно с кастрюлей на голове, неотъемлемый атрибут как никак
Мой друг давно живёт в Швеции, как-то сказал мне что раньше мы здесь думали что хуже беженцев сомалийцев быть не может, пока не припёрлись окраинцы
ОтветЙозе Марино пасует на Эмбаппе
Мой друг давно живёт в Швеции, как-то сказал мне что раньше мы здесь думали что хуже беженцев сомалийцев быть не может, пока не припёрлись окраинцы
При всём уважении, чем же украинцы хуже сомалийцев? Были уже акты терроризма на территории Европы? (Нордстрим не считать, это совершили не отдельные украинцы, а украинское государство) Иуже были изнасилования украинскими мигрантами?
Самое приятное в возвращении наших атлетов - это истеричная реакция окраинских чиновников. 😁🔥
Зачем подавать протест в боксе? Это ж один и з немногих видов спорта, где можно легально набить морду. Что-то не устраивает/не нравится? Выйди и набей морду, а не вот эти вот протесты!
😊
ОтветDRW1991
Зачем подавать протест в боксе? Это ж один и з немногих видов спорта, где можно легально набить морду. Что-то не устраивает/не нравится? Выйди и набей морду, а не вот эти вот протесты! 😊
Потому и подают что бы и на ринге не выхватывать. Лишняя зрада ни к чему)
"...и основные ценности международного спорта. "
Клоуны. Вам Кличко текст писал?
"Блин, теперь еще и на ринге огребать от них" - вот так переводится нытье этих брутальных бойцов)
Как же задолбало их нытьё.
+ ещё главные попрошайки современности.
Привыкайте украинские боксёры!
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