Федерация бокса Украины направила протест в World Boxing на возвращение российских боксеров к соревнованиям с флагом и гимном

Федерация бокса Украины отреагировала на возвращение российских боксеров к международным соревнованиям.

«Федерация бокса Украины категорически не поддерживает решение World Boxing вернуть русских спортсменов к международным соревнованиям под национальными символами.

Официальный протест уже отправлен. Мы продолжим последовательно защищать интересы украинского бокса и основные ценности международного спорта», – говорится в заявлении.

30 июля World Boxing допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях с национальным флагом и гимном.

Полный разбан российского бокса – вернули и флаг, и гимн!