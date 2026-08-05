Федерация бокса Украины направила протест в World Boxing на возвращение российских боксеров к соревнованиям с флагом и гимном
Федерация бокса Украины отреагировала на возвращение российских боксеров к международным соревнованиям.
«Федерация бокса Украины категорически не поддерживает решение World Boxing вернуть русских спортсменов к международным соревнованиям под национальными символами.
Официальный протест уже отправлен. Мы продолжим последовательно защищать интересы украинского бокса и основные ценности международного спорта», – говорится в заявлении.
30 июля World Boxing допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях с национальным флагом и гимном.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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