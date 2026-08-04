Хабиб: «Я оплатил двум бойцам год занятий английским, а они выучили три слова: хорошо, альхамдулиллах и спасибо»
Хабиб недоволен, как его бойцы учат английский язык.
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пошутил, как бойцы из его команды учат английский язык.
«Я оплатил двум бойцам год занятий английским, а они выучили три слова: хорошо, альхамдулиллах и спасибо. И это все! А еще «можно мне горячий чай», – сказал Хабиб.
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Опубликовал: Василий Осколков
Источник: Anatomy of a Fighter
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лакипанч, хайкик, нью чемпион - они наверняка знают... Ну и Хабиб сам мог бы вести тренировки на английском, хочешь понимать - учи язык.