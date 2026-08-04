Хабиб: «Я оплатил двум бойцам год занятий английским, а они выучили три слова: хорошо, альхамдулиллах и спасибо»

Хабиб недоволен, как его бойцы учат английский язык.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пошутил, как бойцы из его команды учат английский язык.

«Я оплатил двум бойцам год занятий английским, а они выучили три слова: хорошо, альхамдулиллах и спасибо. И это все! А еще «можно мне горячий чай», – сказал Хабиб.

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