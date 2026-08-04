Ислам Махачев может провести бой по боксу: «Турки Аль эш-Шейх спрашивал, когда я буду готов»

Махачев может провести бой по боксу.

Чемпион UFC Ислам Махачев может провести бой по правилам бокса.

«Мы хорошо поговорили с Турки Аль эш-Шейхом (председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии – Спортс”) насчет боксерского боя. Не знаю, секрет это или нет, но он сказал: «Когда будешь готов побоксировать, дай знать, и мы что-нибудь придумаем».

Почему бы не побоксировать с другим бойцом? Турки уже несколько раз спрашивал, готов ли я провести бой по боксу. Я отвечал, что ему нужно поговорить с Даной Уайтом , а я готов в любое время», – сказал Махачев.

Следующий бой Махачев проведет 16 августа на турнире UFC 330 против Иэна Гэрри .

Ислам Махачев: «Гэрри выглядит плохо на интервью. Кто-то говорит ему дома, что он должен сказать»