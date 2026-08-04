Ислам Махачев может провести бой по боксу: «Турки Аль эш-Шейх спрашивал, когда я буду готов»
Махачев может провести бой по боксу.
Чемпион UFC Ислам Махачев может провести бой по правилам бокса.
«Мы хорошо поговорили с Турки Аль эш-Шейхом (председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии – Спортс”) насчет боксерского боя. Не знаю, секрет это или нет, но он сказал: «Когда будешь готов побоксировать, дай знать, и мы что-нибудь придумаем».
Почему бы не побоксировать с другим бойцом? Турки уже несколько раз спрашивал, готов ли я провести бой по боксу. Я отвечал, что ему нужно поговорить с Даной Уайтом, а я готов в любое время», – сказал Махачев.
Следующий бой Махачев проведет 16 августа на турнире UFC 330 против Иэна Гэрри.
Ислам Махачев: «Гэрри выглядит плохо на интервью. Кто-то говорит ему дома, что он должен сказать»
Опубликовал: Василий Осколков
Источник: MMA Junkie
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии