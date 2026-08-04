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  4. Ислам Махачев: «Гэрри выглядит плохо на интервью. Кто-то говорит ему дома, что он должен сказать»

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Ислам Махачев: «Гэрри выглядит плохо на интервью. Кто-то говорит ему дома, что он должен сказать»
Махачев посоветовал Гэрри меньше говорить и больше тренироваться.

Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что Иэн Гэрри не должен давать интервью.

«Я видел несколько интервью Гэрри, он выглядел очень плохо. Гэрри нужно больше тренироваться и давать меньше интервью. Ощущение, что кто-то контролирует его дома и говорит, что он должен сказать.

Он хочет финишировать меня в партере? Все знают, какие у него навыки. Соперники говорят, что нокаутируют или засабмитят меня, но когда начинается бой, они забывают свои слова», – сказал Махачев.

Ранее Гэрри говорил в интервью, что родители были против его карьеры в ММА, а поддерживала его только жена. Также Гэрри сказал, что миром должны править женщины.

Бой Махачева и Гэрри пройдет 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии. 

Ислам Махачев: «Финиширую Гэрри, когда переведу его в партер»

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: MMA Junkie
logoИэн Гэрри
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logoUFC 330
logoИслам Махачев
logoMMA

Комментарии

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На больное давит Ислам, хорошая была😂
Аккуратно так тролит)
Это было ювелирно тонко и красиво. Такой трэшток прям пойдет
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