Ислам Махачев: «Гэрри выглядит плохо на интервью. Кто-то говорит ему дома, что он должен сказать»

Махачев посоветовал Гэрри меньше говорить и больше тренироваться.

Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что Иэн Гэрри не должен давать интервью.

«Я видел несколько интервью Гэрри, он выглядел очень плохо. Гэрри нужно больше тренироваться и давать меньше интервью. Ощущение, что кто-то контролирует его дома и говорит, что он должен сказать.

Он хочет финишировать меня в партере? Все знают, какие у него навыки. Соперники говорят, что нокаутируют или засабмитят меня, но когда начинается бой, они забывают свои слова», – сказал Махачев.

Ранее Гэрри говорил в интервью, что родители были против его карьеры в ММА, а поддерживала его только жена. Также Гэрри сказал, что миром должны править женщины.

Бой Махачева и Гэрри пройдет 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии.

Ислам Махачев: «Финиширую Гэрри, когда переведу его в партер»