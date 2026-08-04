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Владельцы UFC потеряли $30 млн из-за турнира в Белом доме
Убыток UFC из-за турнира в Белом доме составил $30 млн.

Владельцы UFC потеряли $30 млн на проведении турнира в Белом доме. Об этом рассказал Эндрю Шлеймер, финансовый директор компании TKO Group Holdings, которая владеет UFC.  

«Мы понесли значительно более высокие расходы, которые частично компенсировали за счет распроданных билетов на бои в рамках глобальных партнерских соглашений. Мы не продавали билеты на турнир в Белом доме, соответственно, не получили никакой выручки от его проведения.

Учитывая масштаб мероприятия, которое привело к убыткам в размере примерно $30 млн, наша прибыль как в UFC, так и в целом существенно пострадала», – сказал Шлеймер.

Изначально ожидалось, что затраты на турнир в Белом доме превысят $60 млн, но их удалось снизить за счет партнерских соглашений.

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Опубликовал: Василий Осколков
Источник: MMAFighting
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Комментарии

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У меня вся лента была в рилсах с многомиллионными просмотрами с выходом Гейджи, пролётом истребителей и другими хайлайтами. Причем зачастую постили аккаунты далёкие от спорта, как и аудитория в комментариях. Плюс по всему миру в новостях показали. Такая реклама стоит гораздо больше 30 млн.
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