Лига MVP Джейка Пола будет отдавать бойцам 50% от доходов

В MVP бойцы будут получить 50% от дохода компании.

Накис Бидариан, глава лиги MVP Джейка Пола , заявил, что бойцы будут получать 50% от дохода компании.

«Наша цель, чтобы как минимум 50% дохода получали спортсмены. Если мы посмотрим на традиционные виды спорта, которые достигают такого распределения доходов, то все эти организации создали огромную корпоративную ценность. Когда спортсмены получают справедливую долю, они больше вовлечены, преданы делу и чувствуют сплоченность.

Мы хотим оставаться частной компанией. У нас есть финансовая гибкость, которой нет у публичных компаний. Я бы хотел, чтобы завтра в UFC объявили, что повышают гонорары бойцов на 50%, но они не могут этого сделать. Это подорвет их прибыль, рыночную стоимость и личные состояния. У нас есть возможность агрессивно подходить к заключению сделок и привлекать лучших бойцов мира», – сказал Бидариан.

Напомним, ранее лига MVP объявила, что поглощает промоушен PFL. 1 августа прошел последний турнир PFL , где Усман Нурмагомедов нокаутировал в главном бою Арчи Колгана.

В UFC бойцы получают в среднем около 15-20% от доходов компании.

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