Конор Макгрегор сегодня перенесет операцию на колене

Макгрегор перенесет операцию на колене 4 августа.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор перенесет операцию на колене 4 августа.

«Что ж, друзья, впереди пятая операция в карьере. Это не такое уж плохое число. Мы справимся», – написал Макгрегор в соцсетях.

Конор получил травму 12 июля на турнире UFC 329 в бою с Максом Холлоуэем . У Макгрегора разрыв крестообразных связок колена.

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